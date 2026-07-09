Man polisanmäls för stenkastning mot grannens hundar

En man misstänks för att ha spottat och kastat stenar mot grannens hundar på ett mindre ställe i Vimmerby kommun. Bilden är en genrebild och hunden på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

Polisen har fått in en anmälan om djurplågeri. En man misstänks för att ha spottat och kastat stenar mot grannens hundar på ett mindre ställe i Vimmerby kommun.

En anmälan om djurplågeri har inkommit till polisen efter en händelse som inträffade tisdagen den 7 juli.

– Det verkar vara någon som har spottat och kastat stenar mot målsägandes hundar. En man pekas ut som misstänkt, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Enligt polisanmälan är misstänkt och målsägande grannar.

– De är grannar och det verkar finnas lite osämja mellan dem. Det är flera hundar som förmodligen låter lite ibland och det har gjort att den utpekade personen retat sig på dem. Målsägande uppger att misstänkt har spottat och kastat stenar mot hundarna, säger Ulf Gollungberg.

Det verkar vara oklart om någon sten har träffat hundarna.

– Det är klart att det blir skrämda av det. Det rubriceras som djurplågeri och vi får se vad det blir av det, säger Ulf Gollungberg.