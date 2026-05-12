Storspel av Svensson i USA – tvåa i Scorpion Championship

Jesper Svensson tog sig till final där han föll med minsta möjliga marginal. Foto: Arkivbild

Så nära. Jesper Svensson från Vimmerby var på väg mot sin 15:e PBA-titel men förlorade finalen i Scorpion Championship med minsta möjliga marginal i roll off, efter extra spel i ruta nio och tio.

Jesper Svensson tävlade i finalspelet för de tolv bäst placerade spelarna i PBA Scorpion Championship, en del av World Series. I fjol vann landsmannen Rasmus Edvall och i år var det ytterst nära en ny svensk triumf i Minneapolis.

På vägen till final vann Vimmerby-sonen Jesper Svensson i tur och ordning över Nate Stuberg, EJ Tackett och Chris Via. I semifinalen mot Via storspelade svensken och vann med 299-241, en ynka poäng från full pott.

Vann varsin serie i finalen

I finalen, som spelades över två serier, vann Svensson en jämn första serie med 176-175 innan Zach Wilkins kvitterade till 1-1. En avgörande roll off i ruta nio och tio väntade och väl där var Wilkins starkast och stod som segrare. Helt lottlös blev dock inte Jesper Svensson då han kammade hem motsvarande drygt 100 000 kronor i prispengar för sin andraplats.

Redan på fredag får Jesper Svensson chansen att ladda om när det vankas SM-semifinal med Pergamon mot regerande mästarna Clan.