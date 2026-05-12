Vändningen – radiokanalen blir kvar i länet

Kommersiella radiokanalen NRJ fick inget nationellt sändningstillstånd i februari. Idag kom vändningen. Kanalen har fått mängder av regionala tillstånd, bland annat i Kalmar län.

NRJ har varit verksamt sedan 1993, men efter beskedet i vintras var framtiden högst osäker. Nu har Mediemyndigheten fattat beslut om de regionala tillstånden för radion och NRJ har fått 20 av möjliga 21.

– Våra lyssnare runt om i Sverige har visat ett otroligt engagemang de senaste månaderna. Responsen har varit enorm och det har blivit tydligt hur viktigt NRJ är i många människors vardag. Därför är vi väldigt glada över att kunna fortsätta sända i princip i hela landet, säger Richard Mazeret, vd för NRJ Sverige, i ett pressmeddelande.

I Kalmar län har även kanalen Rockklassiker Kalmar som produceras av Bauer Media Audio Filial fått tillstånd. Totalt har 35 regionala tillstånd i 21 olika områden i landet beviljats. Tillstånden gäller fram till 31 juli 2034 och totalt 160 ansökningar från nio olika sökande kom in.