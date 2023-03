HAN ÅNGRAR SIG OCH TAR SISTA PLATSEN I DACKARNAS TRUPP

Brady Kurtz anslöt till Dackarna från Vetlanda inför den gångna säsongen. Efter en trevande start fick den 26-årige australiensaren upp farten och var en viktig förare för Dackarna. Snittmässigt var det bara Rasmus Jensen och Maciej Janowski som var bättre.

Kurtz meddelade tidigt att han inte skulle finnas tillgänglig för styrning i den svenska ligan och i Dackarna under 2023. När Dackarna nu tillsätter den sista platsen i truppen är det, trots hans tidigare beslut, just Brady Kurtz som tar den platsen.

"Jag har haft kontakt med Brady under vintern och fått honom att tänka om. Han kommer att finnas tillgänglig i vår trupp under säsongen. I och med att han skrivs in i truppen före den 28 februari innebär det att han kan gå rakt in i ett eventuellt slutspel utan att ha kört ett visst antal matcher i grundserien. Vi kommer att hålla regelbunden kontakt och framtiden får utvisa hur mycket matcher det blir för Brady i Dackarna", säger Mikael Teurnberg.

Under säsongen kommer Kurtz även att köra för Rybnik i Polen och Belle Vue i England.

"Det är en kille som jag blev imponerad av under 2022. Brady är tuff, han viker aldrig ner sig och är väldigt lojal mot sina lagkamrater. Han passar in i vårt lagbygge på ett perfekt sätt", säger Mikael Teurnberg.