LIVE: Följ ett "nytt" Dackarna jaga seger i Smålandsderbyt

Här är en bild från ett tidigare möte mellan just Dackarna och Lejonen. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna hade en sanslös tisdag för en vecka sedan. Därför är det till stora delar ett helt nytt lag som kör kvällens match mot Lejonen. Vår tidning liverapporterar den.

Smällarna duggade tätt för Dackarna i den redan på förhand svåra hemmamatchen mot Eskilstuna Smederna för en vecka sedan. Trion Artem Laguta, Matias Nielsen och Tomas H Jonasson fick alla kliva av under matchen.

Laguta och Nielsen kan inte köra i kväll mot Lejonen och William Drejer har man valt att plocka bort ur truppen. Även Nazar Parnitskyi försvinner jämfört med senast. Dessutom skiftar Morgan Andersson van Dyck-broder och det är Sammy som kör i stället för Avon i afton. Jonasson kommer från start och nya i laguppställningen jämfört med senast, utöver Sammy van Dyck, är Jakub Krawczyk, Patryk Wojdylo, Andreas Lyager och Chris Holder.

Den 38-årige före detta världsstjärnan förväntas få en nyckelroll i kvällens match från reservsidan. Lejonen å sin sida kommer utan både Bartosz Zmarzlik och Kacper Woryna. Däremot har man fått in Maksym Drabik i laget och kommer med fem polska förare utöver sina två svenska reserver Mathias Törnblom och Casper Henriksson.

Lejonen har vunnit tre av fyra matcher hittills medan Dackarna har en seger på tre försök. Det är ett viktigt Smålandsderby som väntar i Gislaved.

Matchen kan ni följa från första till sista heat här nedan.