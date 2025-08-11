11 augusti 2025
Västerviksföraren missar viktiga tävlingar: ”Dystert besked”

Vid ett läkarbesök under måndagsmorgonen konstaterades att Anton Karlsson behöver genomgå ett kompletterande ingrepp till följd av sitt nyckelbensbrott. Foto: Ossian Mathiasson

SPEEDWAY 11 augusti 2025 11.30

Anton Karlsson visar sig inte vara helt kurat sin nyckelbensskada. Det gör att han missar måndagens individuella SM-final och tisdagens grundserieavslutning med Västervik. 
"Dystert besked", skriver han på sin Facebooksida.  

Det var i samband med Västerviks bortamatch mot Rospiggarna i mitten av juni som Anton Karlsson kraschade olyckligt och ådrog sig dubbla frakturer på ena nyckelbenet. 

Efter 19 dagars uppehåll och med en lyckad operation i Polen var Anton Karlsson tillbaka på cykeln och gjorde comeback i returmötet med Smederna den 9 juli. 

Gamlebysonen har därefter kört flera matcher i Bauhausligan och allsvenskan. Nu kommer han med beskedet att han tvingas lämna återbud till kvällens individuella SM-final i Norrköping och tisdagens avslutande grundseriematch med Västervik hemma mot Indianerna. 

”På ett återbesök på sjukhuset idag nu på morgonen tvingades man ta beslutet att det behövs göra ett kompletterande ingrepp på Anton. Det gäller hans tidigare nyckelbensskada och det innebär att Anton missar dagens individuella SM-final och morgondagens match med Västervik”, skriver Anton Karlsson Racing i ett inlägg på sociala medier. 

Fakta

Startlista till kvällens SM-final i Norrköping:
1. Noel Wahlquist, Westerviks MSK
2. Philip Hellström-Bängs, Smederna SF
3. Avon Van Dyck, Målilla MK
4. Oliver Berntzon, Gislaveds MK
5. Kim Nilsson, Smederna SF
6. Christoffer Selvin, Vargarna SF
7. Timo Lahti, Målilla MK
8. Rasmus Karlsson, Kumla MSK
9. Emil Millberg, Westerviks MSK
10. Daniel Henderson, Vargarna SF
11. Fredrik Lindgren, Westerviks MSK
12. Joel Andersson, Smederna SF
13. Casper Henriksson, Gislaveds MK
14. Jacob Thorssell, Westerviks MSK
15. Tomas Jonasson, Målilla MK
16. Ludvig Lindgren, Rospiggarna SK
17. Leo Klasson, Mariestads MK

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

