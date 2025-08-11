Västerviksföraren missar viktiga tävlingar: ”Dystert besked”

Startlista till kvällens SM-final i Norrköping:
1. Noel Wahlquist, Westerviks MSK
2. Philip Hellström-Bängs, Smederna SF
3. Avon Van Dyck, Målilla MK
4. Oliver Berntzon, Gislaveds MK
5. Kim Nilsson, Smederna SF
6. Christoffer Selvin, Vargarna SF
7. Timo Lahti, Målilla MK
8. Rasmus Karlsson, Kumla MSK
9. Emil Millberg, Westerviks MSK
10. Daniel Henderson, Vargarna SF
11. Fredrik Lindgren, Westerviks MSK
12. Joel Andersson, Smederna SF
13. Casper Henriksson, Gislaveds MK
14. Jacob Thorssell, Westerviks MSK
15. Tomas Jonasson, Målilla MK
16. Ludvig Lindgren, Rospiggarna SK
17. Leo Klasson, Mariestads MK