Polisen inväntar svar på undersökningar efter dödsbranden

Polisen inväntar fortfarande svar på en del undersökningar efter dödsbranden. Foto: Lotta Madestam

I söndags började det brinna i en villa i Silverdalen. En person hittades död i brandresterna och polisens utredning fortsätter.

Det var på söndagsmorgonen som det kom larm om brand i en villa i Silverdalen. Byggnaden var övertänd redan när räddningstjänsten kom fram och senare under eftermiddagen meddelade man att en person hittats avliden efter branden.

Teorin är att det är personen som bott i huset som avlidit och anhöriga har kontaktats.

– Vi har ingen identitet fastställd, men vi tror att det är den personen som bor i huset. Vi har pratat med anhöriga, berättade polisens presstalesperson Thomas Johansson i måndags.

Då samma dag genomfördes en brandteknisk undersökning av villan när den svalnat.

– Det har inte skett så mycket nytt. Vi inväntar svar på både den tekniska undersökningen och den rättsmedicinska undersökningen. Den gjordes i måndags, säger Thomas Johansson.

Har ni någon teori om vad som kan ligga bakom?

– Nej, och det blir bara dumt att spekulera om det sedan visar sig vara något annat. Vi väntar in svaren.

Utreder det som mordbrand

Hur lång tid detta kan ta är oklart.

– Det kan gå fort att få de preliminära resultaten, men de slutgiltiga dröjer ofta länge. Vi får se när preliminära resultaten kan komma, men vi har ingenting ännu.

Rubriceringen är fortsatt mordbrand.

– Den ligger kvar tills vi fått säkra svar.

Det finns dock ingen misstänkt för detta. När det gäller en brand av den här digniteten brukar det kunna ta några månader innan man kan fastställa något slutgiltigt.