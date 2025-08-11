11 augusti 2025
DUBBLA SM-MEDALJER TILL VÄSTERVIK IKVÄLL

Västerviks Fredrik Lindgren tog ett mycket väntat SM-guld ikväll. Foto: Bildbyrån

SPEEDWAY 11 augusti 2025 21.39

Att Fredrik Lindgren skulle vinna SM-finalen var extremt väntat. Så blev det också. Lindgren visade klass i finalheatet och tog ett nytt SM-guld. Lagkamraten i Västervik, Jacob Thorsell, slutade trea. 

Efter de 20 grundomgångarna var Kim Nilsson, Fredrik Lindgren och Timo Lahti klara för finalen. Jacob Thorssell tog hem semifinalen och knep sedan bronset i finalen före Dackarnas Timo Lahti. 

Lindgren ryckte direkt i starten och hade god kontroll på finalheatet. Att han är Sveriges klart bästa speedwayförare är kvällen ännu ett bevis på. 

För de andra lokala förarna gick det såhär: Noel Wahlqvist 6 poäng, Avon van Dyck 4 poäng, Tomas Jonasson 7 poäng. För en plats i semifinalen krävdes det nio pinnar. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

