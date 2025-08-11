DUBBLA SM-MEDALJER TILL VÄSTERVIK IKVÄLL

Västerviks Fredrik Lindgren tog ett mycket väntat SM-guld ikväll. Foto: Bildbyrån

Att Fredrik Lindgren skulle vinna SM-finalen var extremt väntat. Så blev det också. Lindgren visade klass i finalheatet och tog ett nytt SM-guld. Lagkamraten i Västervik, Jacob Thorsell, slutade trea.

Efter de 20 grundomgångarna var Kim Nilsson, Fredrik Lindgren och Timo Lahti klara för finalen. Jacob Thorssell tog hem semifinalen och knep sedan bronset i finalen före Dackarnas Timo Lahti.

Lindgren ryckte direkt i starten och hade god kontroll på finalheatet. Att han är Sveriges klart bästa speedwayförare är kvällen ännu ett bevis på.

För de andra lokala förarna gick det såhär: Noel Wahlqvist 6 poäng, Avon van Dyck 4 poäng, Tomas Jonasson 7 poäng. För en plats i semifinalen krävdes det nio pinnar.