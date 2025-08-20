Andersson efteråt: "Skulle haft med sig en släpkärra med däck"

Morgan Andersson var inte helt nöjd med att det bara blev två poängs segermarginal trots tio heatsegrar. Foto: Hans Lindqvist

Västervik vann förvisso matchen – men bara med två poängs marginal. Morgan Andersson hade aldrig upplevt banan i Målilla så här tidigare. – Banan åt däck. Man skulle haft med sig en släpkärra med däck, säger han.

Västervik Speedway är kristallklara favoriter i kvartsfinalmötet med rivalen Dackarna. En av de stora guldfavoriterna vann också den första kvartsfinalen i Målilla, men bara med två poäng i sammanhanget kanske ändå fick en del att höja på ögonbrynen.

– Du ser hur det gick i går, Smederna vann också bara med två poäng. Bortabana är tufft i speedway, konstaterar Morgan Andersson.

Västervikslagledaren tyckte att det var extra svårt att komma hit just den här kvällen.

– Det var svårt där ute. Du såg själv, efter första sväng var det svårt att göra något. Banan åt däck och vi har knappt några däck kvar. Vi skulle haft med oss en släpkärra med däck. Så här har Målilla aldrig varit, men det var deras plan. Det var deras hemmabana och jag gissar att de är rätt nöjda.

Är du förvånad över att de var så pass nära er?

– Nej, det går inte att hitta på någonting. Det var svårt. Jag måste säga att Krawzcyk (Jakub) överraskade. Han gjorde det bra.

Vann tio av 15 heat

Västervik var faktiskt helt överlägset i en kategori. Laget vann tio av 15 heat – men vann ändå bara matchen med 46-44.

– Jag hade hoppats på att få med mig lite mer med tio heatsegrar, men det blev många nollor. Analysen är lätt att göra när man bara vinner med två poäng ändå. Det är för mycket nollor.

Morgan Andersson var dock i vanlig ordning, när det vankas slutspel, extra tydlig på en punkt.

– Det är 15 heat kvar och nu ska vi hem till vår hemmabana och köra 15 heat. Jag tar det här som halvtid och det kommer inte vara så här halt hemma hos oss.

Mads Hansen aktuell

Att Bartosz Smektala snabbt kunde ta sig hit från Polen, när gårdagens match regnade bort, är han tacksam för.

– Annars hade det blivit först på måndag. Jag känner att vi slarvade bort någon pinne här och där. Det gjorde väl Dackarna också, men jag hade velat haft lite till. Det är 15 heat kvar, de kommer kanske ha ett starkare lag och det är vi medvetna om.

Även kring det egna laget blir det en del funderingar inför nästa veckas returmöte. Mads Hansen, Patryk Wojdylo och Anton Karlsson kan alla knacka på dörren.

– Mads körde sin första tävling nu i kväll, så vi får se hur vi formerar det. Anton kanske också är tillgänglig. Vi kommer få analysera hur vi ska få ihop det. Mads har varit borta ett tag, men han har hög kapacitet och vi kommer titta på högsta högstanivån nu.