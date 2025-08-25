Andersson kan hålla känslorna i schack: ”Låt han hålls bara”

Västerviks lagledare Morgan Andersson tänker inget nämnvärt kring Rikard Klings uttalande om att vad som helst kan hända när Morgan Andersson blir nervös. Foto: Ossian Mathiasson

Västervik Speedway är i ledning med två poäng inför kvartsfinalreturen. Rikard Klings uttalande om att det kan vända som helst när Morgan Andersson blir nervös köper inte Västerviks lagledare. – Jag bryr mig inte om det där, säger Morgan Andersson.

Västervik vann första kvartsfinalmötet mot Dackarna med 46–44 och har satt sig i ett gyllene läge för att gå till semifinal.

– Det är en vinst och vi fick två poäng i tabellen. Det känns väl bra, säger Morgan Andersson.

Vad var det som gjorde att ni vann i Målilla i onsdags?

– Vi hade tio heatsegrar, det är väl det. Vi hade lite mycket nollor och det gjorde att differensen inte blev mer än två poäng. Det är ändå två lagpoäng och det kan vara nog så viktigt, säger Morgan Andersson.

"Går givetvis för vinst"

I morgon kväll ska kvartsfinalserien avgöras på Hejla Arena där Västervik är erkänt duktiga och brukar rada upp segrar.

– Vi går för seger och avancemang till semifinal. Vi förväntar oss en tuff uppgift.

Hur ser du på era chanser att vinna den här matchen?

– Vi går givetvis för vinst och börjar med att försöka få ihop 46 poäng för att vinna matchen. Blir det ytterligare så är det klart att det är en bonus. Jag hoppas att vi kan genomföra en bra match och avancera till semifinal. Vi får hoppas att vi får ett bra stöd och det har vi haft under hela året. Att få bra tryck på arenan kan vara vår åttonde förare.

Skador har stört Västervik i tidigare års slutspel. Nu har Västervik alla förare tillgängliga medan Dackarna har förare som är både skadade och indisponibla av olika anledningar.

Hur ser du på den omvända situationen?

– Det man har hört nerifrån Målilla är att de är bäst när det gäller och vi får väl se vad som händer i morgon. De har aldrig riktigt pratat om att man har haft en toppförare borta. De kanske är bäst när det gäller och när de har skador. Vi får väl se. Det vet vi vid niohugget i morgon kväll.

"Låt han hålls bara"

Efter första mötet i Målilla skickade Dackarnas lagledare Rikard Kling en pik till Morgan Andersson och hade följande uttalande i vår tidning: ”Jag vet när han (Morgan Andersson) börjar bli nervös och då kan det hända vad som helst”. När vår tidning ställer frågor om det är det tydligt att Morgan Andersson inte tänker särskilt mycket på det.

– Jag kör inte speedwaycykeln och har inga kommentarer.

Morgan Andersson pratar om Rikard Klings uttalande i klubbens podcast.

Vad tänker du kring det?

– Den ska du lyssna på och jag tänker ungefär så som jag sa i podden. Han får prata hur mycket han vill. Vi lägger väl fokus på lite andra grejer. Jag tror inte att det ska avgöras mellan mig eller Rikard Kling utan det är förarna som är ute och kör på banan.

Vad säger du om den ”beef” som har skapats mellan dig och Kling?

– Han vill väl ha lite mediauppståndelse. Inte fan vad jag vet. Jag klarar mig bra ändå. Det är förarna som ska ha uppståndelse och rubriker och inte han eller jag.

Blir du nervös då?

– Jag tror att jag har varit på lite större event än en kvartsfinal i Bauhausligan, säger han och nämner lag-VM-guld, pallplats i Speedway of Nations, pallplats i lag-VM och SM-finaler.

– Jag känner inte att det här ska vara någonting som är mer tryck på mina axlar än vad andra tävlingar är.

Tror du att han säger det för att göra dig nervös?

– Nej, låt han hålls bara. Jag bryr mig inte om det där. Det är uttalanden som du får fråga honom om.