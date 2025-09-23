LIVE: Följ Västerviks jakt på första SM-guldet på 20 år

Det är 20 år sedan Västervik tog SM-guld i speedway senast. I kväll drabbar Västervik och Smederna samman i den avgörande finalmatchen. Förra veckans seger med fyra poäng på bortaplan har gett Västervik ett kanonläge inför finalreturen. Foto: Hans Lindqvist

I kväll ska SM-guldet i speedway delas ut. Västervik Speedway befinner sig i en fyrapoängsledning inför den andra och avgörande SM-finalen mot Eskilstuna Smederna på hemmaplan. Västervik har möjlighet att vinna sitt första SM-guld på 20 år.

Den första av totalt två finalmatcher kördes i Eskilstuna förra tisdagen. Ett formstarkt Västervik vann bortamatchen med 41–37 sedan matchen tvingades avslutas på grund av ösregn.

I kväll körs den andra finalen i Västervik och hemmalaget befinner sig i en fyrapoängsledning inför avgörandet. Västerviks första och hittills enda SM-guld kom för 20 år sedan. I kväll har klubben chansen att bärga sitt andra SM-guld.