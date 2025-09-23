Lindgren unnar klubben och fansen guldet: ”Otroligt skönt”

Fredrik Lindgren är nybliven svensk mästare i speedway med Västervik som tog sitt första SM-guld på 20 år. Foto: Bildbyrån

Västervik Speedway har varit på jakt efter ett SM-guld i flera års tid. I kväll fick klubbens förare, supportrar och funktionärer äntligen sträcka armarna i skyn och jubla över ett SM-guld. – Det är otroligt skönt, säger lagets GP-stjärna Fredrik Lindgren.

SM-finalreturen mellan Västervik och Smederna blev en dramatisk och rafflande tillställning som avgjordes i det 15:e och sista heatet. Allt utom en 5–1-seger till Smederna skulle ge Västervik guldet. Västerviks Fredrik Lindgren fick ett tidigt stopp och Smederna var på väg mot en femetta när Michael Jepsen Jensen fick ett kast på cykeln. Mads Hansen lyckades ta sig förbi och ordna Västerviks första guld på 20 år. Fredrik Lindgren fick följa dramatiken och jubla över SM-guldet på innerplan.

– Det blev jobbigt när jag fick stopp på första varvet. Jag såg att Mads kom om Jepsen Jensen och då var jag på innerplan och höll tummarna för att han skulle hålla ihop det. Det klarade han otroligt bra, säger Fredrik Lindgren.

Sveriges bästa speedwayförare gläds med klubbens efterängtade framgång.

– Det är otroligt skönt. Klubben har kämpat så otroligt hårt sista åren och gjort det otroligt bra. Jag är så otroligt glad att vi kunde ge tillbaka det här guldet, både till supportrarna, klubben och alla som jobbar så hårt för föreningen, säger Fredrik Lindgren.

Vad betyder SM-guldet för dig?

– Det är såklart väldigt skönt. Jag kom till Västervik för några år sedan och har varit lite in och ut i klubben. Jag har en god relation med Morgan (Andersson) sedan många år tillbaka och vet hur mycket det här betyder för honom.

"Nerv hela vägen igenom"

Publiken fick bevittna en galet jämn final som slutade med att Västervik bärgade guldet med två poängs marginal.

– I dag var det små marginaler och det var tajt hela vägen igenom. Jag tycker att vi bäddar för den här segern i Eskilstuna när vi lyckas vinna där med fyra pinnar på en regnblöt bana. Vi lyckades hålla ihop det här i dag. Det var nerv hela vägen igenom. Alla gubbar gör det bra.

Hur är det att köra en final när det är så sanslöst jämnt och tajt?

– Det är som det ska vara. Det är helt klart intensivt och nerver och man måste behålla fokus under hela tävlingen. Otroligt skönt att vi klarade det.

Festen drog igång direkt efter sista heatet, men det blir ett lugnt firande för Fredrik Lindgren.

– För mig blir det nog inte så mycket firande. Jag har en ny final i Polen i helgen så jag måste vara fräsch till den. Jag ska flyga från Skavsta flygplats till Polen redan i morgon. Vi speedwayförare flänger och far rätt mycket.

Blir det en fortsättning i Västervik för att försvara guldet nästa säsong?

– Jag har inget svar på den frågan just nu. Vi har inte börjat prata om nästa år ännu.