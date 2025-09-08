VÄSTERVIK VANN ENKELT FÖRSTA SEMIFINALEN

Skyhög favorit på papperet. Lika överlägset på banan. Västervik vann den första semifinalen mot Indianerna med 59-31.

Efter tunga avbräck på Indianernas toppförare Patryk Dudek och Szymon Wozniak talade precis allt för Västervik i semifinal nummer ett. Och det blev en lika säker seger som väntat. Efter ett oavgjort första heat tog Västervik ledningen efter andra – och sedan rann siffrorna iväg.

Västerviks Robert Lambert höll en helt egen nivå och tog fem heatsegrar och maximala 15 poäng samtidigt som det dröjde fram till det åttonde heatet innan Indianerna tog sin första heatseger. Även Fredrik Lindgren imponerade stort för Västervik med fin körning, flera häftiga omkörningar och totalt 14 poäng.

Anton Karlsson var inblandad i en otäck krasch i det tionde heatet efter att ha försökt passera Bartosz Banbor, men efter en orolig väntan kunde Västerviksföraren ställa sig upp och ta sig från banan på egna ben.

Redan i det tolfte heatet säkrade Västervik segern och slutsiffrorna skrevs till 59-31. Västervik har därmed skaffat sig ett ypperligt utgångsläge till returen som körs redan imorgon kväll i Västervik.

Mer om matchen kommer.