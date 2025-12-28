28 december 2025
Lindgren nobbar Sverige: ”Måste ta det beslut som är rätt för mig

Fredrik Lindgren väljer bort Sverige för den danska ligan till kommande säsong. Foto: Bildbyrån

Lindgren nobbar Sverige: ”Måste ta det beslut som är rätt för mig"

SPEEDWAY 28 december 2025 16.33

Sveriges klarast lysande speedwaystjärna Fredrik Lindgren vann SM-guld med Västervik i höstas och väljer att inte köra i Bauhausligan kommande säsong.

Sveriges just nu största speedwayförare, 40-årige Fredrik Lindgren, förde Västervik till ett efterlängtat SM-guld i höstas. Det blir ingen styrning i svenska ligan (Bauhausligan) kommande säsong då han väljer bort Sverige för den danska ligan. Han kommer köra för Region Varde Elitesport i Danmark 2026.

”Det är en liten utmaning. Jag har ju en lång karriär, är 40 år nu, och har faktiskt aldrig kört i danska ligan. Det är nya banor, nya omständigheter. Förhoppningsvis kan man lära sig något av det. Jag kan till viss del förstå att fansen höjer på ögonbrynen. Men jag måste ta det beslut som jag känner är rätt för mig för tillfället”, säger Fredrik Lindgren i en intervju med Radiosporten.

Fredrik Lindgrens stora mål nästa säsong är VM-serien. Han är på jakt efter den åtråvärda VM-titeln efter att ha slutat tvåa fyra gånger. Det blir fortsatt körning för Lublin i Polen.

