25 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Här är nya reglerna i Bauhausligan

Nästa säsong blir det nya regler i Bauhausligan för Västervik och Jacob Thorssell. Foto: Bildbyrån

Här är nya reglerna i Bauhausligan

SPEEDWAY 25 september 2025 21.00

Baushausligan gör flera förändringar i regelverket till nästa säsong. Bland annat sänks snittet och det blir större fokus på att få fler svenska förare i trupperna.

Annons:

Det är Elitspeedway Sverige (ESS) och Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO) som har enats om nya regler för Bauhausligan. Taket för förarsnittet per lag sänks från 11 till 10,5 poäng och varje lag måste ha två svenska förare med ett maxsnitt på 1,25 poäng per heat. Det är två av regelförändringarna som införs till nästa säsong.
– Hade vi inte gjort det här hade tre lag klivit av, säger ligans ordförande Mikael Holmstrand till Radiosporten.

Konkurrera med lägre budget

De nya reglerna är tänkta att skapa stabilitet och utveckling både för klubbarna och sporten i stort.

– Fokus i arbetet med reglerna har varit att skapa en sportslig och ekonomisk flexibilitet där det ska vara möjligt att spara pengar och/eller kunna konkurrera även med lite lägre budget. Här kan inte allt göras på en gång men någonstans måste vi börja, säger Mikael Holmstrand i ett pressmeddelande.

Fakta

Nya regler i Bauhausligan till 2026/2027

  • Taksnitt: 10,500 (tidigare 11,00)
  • Golvsnitt: 8,000 (tidigare 8,500)
  • Max sju förare i truppen över 1,249 i sitt (tidigare 8 över 1,000).
  • Tre transferkort.
  • Förenkla korttidslån så att de räknas på ingångssnitt.
  • Korttidslån får ersätta samtliga förare i laget, även utländska, men ersättande svenska förare får ha max 1,249 i ingångssnitt.
  • 28-dagars skadeersättare skrivs ur trupp som inte går till slutspel
  • Endast ingångssnitt räknas på RR, 28-dagars, korttidslån, tak- och golvsnitt då det är från ingångssnittet truppen byggts.
  • Svenska förare med snitt upp till 1,249 räknas ej in i truppen (2025: 1,000).
  • Laguppställningen ska innehålla minst två svensklicensierade förare med ingångssnitt som är max 1,249, vilket innebär att de börjar säsongen på reservplats.
  • Officiellt snitt erhålls vid tio körda heat och inplacering sker då på löpande snitt.
  • Första nomineringsheatet tas bort och ersätts med ett extra reservheat.
  • Reserv får bytas mot andra reserven en gång och endast vid underläge med minst sex poäng.
  • R/R max två gånger i grundserien på tisdagar (fyra gånger under 2025).
  • Ingångssnitt från Ekstraliga sker med omräkningsfaktor 1,1 (2025: 1,0).
  • Till 2027 sker en inventering av de svenska förarnas antal och snitt för att eventuellt justera snittgränsen för de två obligatoriska svenskarna till kommande säsong.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

TVÅ KLUBBAR HINTAR OM ATT LÄMNA BAUHAUSLIGAN
Speedwaytalangen vill satsa igen – han raggar sponsorer
Dackarna möter ett starkare Piraterna – ukrainska talangen är skadad
Västervik i klar ledning inför returen – nu ska bonuspoängen säkras
Lagledarnas tips: Här är laget som vinner SM-guld

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt