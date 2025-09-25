Här är nya reglerna i Bauhausligan

Baushausligan gör flera förändringar i regelverket till nästa säsong. Bland annat sänks snittet och det blir större fokus på att få fler svenska förare i trupperna.

Det är Elitspeedway Sverige (ESS) och Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO) som har enats om nya regler för Bauhausligan. Taket för förarsnittet per lag sänks från 11 till 10,5 poäng och varje lag måste ha två svenska förare med ett maxsnitt på 1,25 poäng per heat. Det är två av regelförändringarna som införs till nästa säsong.

– Hade vi inte gjort det här hade tre lag klivit av, säger ligans ordförande Mikael Holmstrand till Radiosporten.

Konkurrera med lägre budget

De nya reglerna är tänkta att skapa stabilitet och utveckling både för klubbarna och sporten i stort.



– Fokus i arbetet med reglerna har varit att skapa en sportslig och ekonomisk flexibilitet där det ska vara möjligt att spara pengar och/eller kunna konkurrera även med lite lägre budget. Här kan inte allt göras på en gång men någonstans måste vi börja, säger Mikael Holmstrand i ett pressmeddelande.