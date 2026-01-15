15 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Körschemat klart – då väntar heta derbyn i Bauhausligan

Körschemat för Bauhausligan 2026 är klart och Dackarna och Västervik möts i derbyn den 19 maj och den 28 juli. Foto: Bildbyrån

Körschemat klart – då väntar heta derbyn i Bauhausligan

SPEEDWAY 15 januari 2026 11.11

Nu är körschemat spikat och klart för Bauhausligan 2026. Dackarna står över premiäromgången den 5 maj medan Västervik tar emot Piraterna. Veckan efter väntar Indianerna borta för Västervik och Dackarna ställs mot Vargarna. I omgång tre smäller det med derby.

Annons:

Bauhausligan drar igång den 5 maj och regerande mästarna Västervik möter Piraterna. Dackarna inleder säsongen hemma mot Vargarna men först en vecka senare.   

I den tredje omgången den 19 maj väntar ett stekhett derby mellan Västervik och Dackarna. Det dröjer till mitten av sommaren innan lagen drabbas samman igen, närmare bestämt den 28 juli.

Slutspelet inleds i mitten av augusti och finalerna körs den 15 och 22 september. 

Fakta

Premiäromgången och matcherna för Västervik och Dackarna

Omgång 1, 5 maj
Västervik-Piraterna
Smederna-Indianerna
Vargarna-Lejonen

Omgång 2, 12 maj
Dackarna-Vargarna
Indianerna-Västervik

Omgång 3, 19 maj
Västervik-Dackarna

Omgång 4, 26 maj
Dackarna-Smederna
Rospiggarna-Västervik

Omgång 5, 2 juni
Smederna-Västervik
Lejonen-Dackarna

Omgång 6, 9 juni
Dackarna-Piraterna
Västervik-Vargarna

Omgång 7, 16 juni
Piraterna-Dackarna
Vargarna-Västervik

Omgång 8, 30 juni
Dackarna-Lejonen
Västervik-Smederna

Omgång 9, 7 juli
Västervik-Rosiggarna
Smederna-Dackarna

Omgång 9, 8 juli
Rospiggarna-Dackarna

Omgång 10, 21 juli
Indianerna-Dackarna
Lejonen-Västervik

Omgång 11, 22 juli
Västervik-Lejonen
Dackarna-Indianerna

Omgång 12, 28 juli
Dackarna-Västervik

Omgång 13, 4 augusti
Västervik-Indianerna
Vargarna-Dackarna

Omgång 14, 11 augusti
Dackarna-Rospiggarna
Piraterna-Västervik

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Lagledarnas tips: Här är laget som vinner SM-guld
BILDSVEP: Se mängder med foton från speedwayfesten
LIVE: Dramat ska avgöras – Andersson eller Kling till semi?
Kling inför ödesmatchen: "Lägger över ännu mer favoritskap"
Andersson kan hålla känslorna i schack: ”Låt han hålls bara”

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt