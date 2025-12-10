Dackarna förlänger med 15-årige talangen: "En flygande raket"

Annons:
Daniel Hauge Sjöström har skrivit på för ytterligare ett år med Dackarna. Foto: Dackarna
Daniel Hauge Sjöström tar plats i Dackarnas trupp. Den egna talangen tillhörde laget även förra säsongen, men körde då bara för Njudungarna.– Jag är mycket glad att skriva på för ytterligare ett år, säger 15-åringen i ett pressmeddelande.
Daniel Hauge Sjöström klev på stor cykel inför förra säsongen och skrev på för Dackarna redan då, men fick aldrig chansen i Bauhausligan.
Nu har den egna produkten gett klartecken för ytterligare ett år i Dackarna.
– Daniel är en flygande raket och hans utveckling är fruktansvärt rolig att följa. I denna takt kommer han att gå långt, säger Dackarnas sportgrupp.
Hauge Sjöström körde för allsvenska Njudungarna under den gångna säsongen och nådde ett snitt på 0,720.
Dackarnas trupp:
Artem Laguta, 2,320 (ny)Timo Lahti, 1,657Nazar Parnitskyi, 1,649Tai Woffinden, 1,476 (ny)Jakub Krawczyk, 1,535Tomas H Jonasson, 1,115Avon Van Dyck, 0,618Sammy Van Dyck, 0,517 (ny)Daniel Hauge Sjöström 0,500
Rickard Johnston
rickard.johnston@dagensvimmerby.se
076 616 56 14
