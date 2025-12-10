10 december 2025
Dackarna förlänger med 15-årige talangen:

Daniel Hauge Sjöström har skrivit på för ytterligare ett år med Dackarna. Foto: Dackarna

Dackarna förlänger med 15-årige talangen: "En flygande raket"

SPEEDWAY 10 december 2025 13.19

Daniel Hauge Sjöström tar plats i Dackarnas trupp. Den egna talangen tillhörde laget även förra säsongen, men körde då bara för Njudungarna.
– Jag är mycket glad att skriva på för ytterligare ett år, säger 15-åringen i ett pressmeddelande.

Daniel Hauge Sjöström klev på stor cykel inför förra säsongen och skrev på för Dackarna redan då, men fick aldrig chansen i Bauhausligan.

Nu har den egna produkten gett klartecken för ytterligare ett år i Dackarna.

– Daniel är en flygande raket och hans utveckling är fruktansvärt rolig att följa. I denna takt kommer han att gå långt, säger Dackarnas sportgrupp.

Hauge Sjöström körde för allsvenska Njudungarna under den gångna säsongen och nådde ett snitt på 0,720. 

Fakta

Dackarnas trupp:

Artem Laguta, 2,320 (ny)
Timo Lahti, 1,657
Nazar Parnitskyi, 1,649
Tai Woffinden, 1,476 (ny)
Jakub Krawczyk, 1,535
Tomas H Jonasson, 1,115
Avon Van Dyck, 0,618
Sammy Van Dyck, 0,517 (ny)
Daniel Hauge Sjöström 0,500

