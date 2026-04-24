24 april 2026
Dackarnas talang skadad – missar JSM-kvalet

Daniel Hauge Sjöström har dragit på sig en skada och blir borta i upp till åtta veckor. Foto: Privat

SPEEDWAY 24 april 2026 11.00

Daniel Hauge Sjöström kraschade olyckligt på träning. Nu blir 16-åringen borta i sex-åtta veckor och tvingas dra sig ur JSM-kvalet.

Det var på onsdagens träning på Skrotfrag arena som olyckan var framme för Dackarnas talang Daniel Hauge Sjöström. 16-åringen kraschade och på sjukhuset konstaterades att ett muskelfäste gått av.

Skadeprognosen är på sex-åtta veckor vilket innebär att Hauge Sjöström tvingas dra sig ur JSM-kvalet i Motala i slutet av april.

Dackarna kör sin premiärmatch i Bauhausligan den 12 maj hemma mot Vargarna.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

