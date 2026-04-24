Dackarnas talang skadad – missar JSM-kvalet

Daniel Hauge Sjöström har dragit på sig en skada och blir borta i upp till åtta veckor.
Det var på onsdagens träning på Skrotfrag arena som olyckan var framme för Dackarnas talang Daniel Hauge Sjöström. 16-åringen kraschade och på sjukhuset konstaterades att ett muskelfäste gått av.
Skadeprognosen är på sex-åtta veckor vilket innebär att Hauge Sjöström tvingas dra sig ur JSM-kvalet i Motala i slutet av april.
Dackarna kör sin premiärmatch i Bauhausligan den 12 maj hemma mot Vargarna.