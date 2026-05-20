GP-JOBBET REDAN I GÅNG – SÅ GÅR TANKARNA OM ARENAN

Västervik Speedways ordförande Niclas Wallander berättar om jobbet för att få GP-tävlingarna till Västervik och om jobbet som nu väntar. Foto: Hans Lindqvist/Privat

Som GP-arrangör kommer också utmaningar. Har man organisationen, finns de ekonomiska resurserna, vad måste göras åt arenan? Västervik Speedway har redan inlett arbetet. – Vi har ett digert jobb framför oss, men jag känner mig helt trygg, säger Västervik Speedways ordförande Niclas Wallander, som kallar Dackarnas uppgift om att Västervik kommer att betala flera mijoner mer än vad Dackarna har gjort för "rent nonsens".

I dag blev det alltså officiellt att Västervik Speedway kommer arrangera Speedway of Nations 2027 samt deltävlingar i Speedway Grand Prix 2028 och 2029 – de största tävlingarna som finns i världen.

Självklart är glädjen stor både hos klubben och speedwayentusiasterna i trakten, men med uppdraget kommer också en hel del utmaningar – inte minst organisatoriskt.

– Tankar och idéer om att arrangera GP i Västervik har väl funnits i styrelsen i ett par år, men av olika anledningar har vi inte tagit steget förrän nu. De mer skarpa förhandlingarna med FIM och Mayfield Sports Event inleddes i slutet av förra året, efter SM-finalerna. Sedan har vi haft kontinuerliga kontakter och kom överens om detta. Vi har ett digert jobb framför oss, men jag känner mig helt trygg, säger Niclas Wallander, ordförande i Västervik Speedway.

Redan i gång med arbetet

Nyheten om att Västervik tar över Målillas GP från och med 2028 briserade som en mindre bomb i dag. Men trots att den är rykande färsk har WMSK redan dragit igång arbetet inför jätteevenemangen.

– Nu är förhandlingsprocessen klar, och vi går in i nästa fas. Vi har satt ihop en GP-grupp, som även kommer att innehålla en del handplockade personer utifrån. Gruppen kommer jobba med allt som rör SON och SGP. Där är självklart arenan en stor fråga – hur den ska se ut under tävlingsdagarna, men också vilka långsiktiga investeringar som måste göras i den, säger Niclas Wallander.

Hur resonerar ni där?

– Vi tittar på allt – från hur VIP.en ska utformas, till infarter och läktare. Vi vill absolut inte förbygga oss, utan de förändringar som kommer att göras avseende läktare blir både permanenta och tillfälliga. Vår huvudverksamhet är vårt huvudfokus, och den inramning vi har där i dag vill vi inte bygga bort – alltså inte stå med en jättearena som känns tom och öde när det är 4 000 personer på läktarna.

Hur mycket publik räknar du med att ni kommer kunna ta in under GP-tävlingarna?

– Definitivt 10 000 personer, men förhoppningsvis fler. Vi kommer snart att börja rita på arenan och se vad man kan göra med både nya fasta läktare och tillfälliga läktare.

Hur många besökare kommer ni behöva för att ekonomiskt gå runt på ett GP?

– Vi har skissat på många olika scenarier, men vi landar i att vi nog skulle gå runt på drygt 5 000 personer. Med tanke på den erfarenhet vi har av publiktillströmning och intresset i stan och regionen, så känner jag stor trygghet i att vi kommer gå plus. Nu är vi dock inte ute efter ett stort ekonomiskt överskott på GP-tävlingarna, det är inte därför vi väljer att arrangera, utan vi vill skapa ett härligt evenemang i Västervik och dra vårt strå till stacken för att locka folk till stan och göra den ännu mer attraktiv.

"Rent nonsens"

Till vår tidning sa Dackarnas GP-general, Peter Samuelsson, tidigare i dag att licensavgiften (kostnaden för att få evenemanget till sig) 2028 och 2029 är flera miljoner dyrare än vad den varit tidigare och att man därför tackade nej till att matcha den kontraktssumma som Västervik betalar. Detta med motiveringen att man inte är beredd att ”riskera klubbens ekonomi”.

Detta är något som Niclas Wallander inte känner igen.

– Jag läste det där, och det antyddes nästan att det skulle ha varit någon form av budgivning. Det vill jag vara väldigt tydlig med att det inte har varit. Mayfield gav oss en prislapp som gällde oavsett vem som skulle arrangera, och den accepterade vi – konstigare än så är det inte. Dackarnas ekonomi och kalkyler får de stå för. Jag vet att det är aningen dyrare 2028 och 2029 än vad det har varit tidigare, men att det skulle röra sig om de summorna som man säger från Dackarnas håll är rent nonsens. Jag vet faktiskt inte varför de säger så, men det får stå för dem.

Hur stor var prislappen på licensavgiften för att få evenemangen?

– Vi har ett avtal med Mayfield, och det är mellan oss. Jag tror att de skulle bli purkna på mig om jag nämner det offentligt. Men som sagt, det finns en prislapp och vi känner oss helt trygga i den här uppgörelsen.

Vad tror du att evenemangen kommer att betyda ekonomiskt för klubben på sikt?

– Det är svårt att säga. Men klubben har haft kontroll på sin ekonomi under lång tid och byggt upp en stabil ekonomisk grund. Vi jobbar försiktigt och budgeterar försiktigt, och det kommer vi att göra även i dessa fall.

Har ni fått någon form av ekonomisk garanti från kommunen?

– Vi har haft samtal med kommunen om detta, men inga beslut är tagna. Så självklart ska man inte ropa ”hej” än, men jag är säker på att vi kommer hitta bra former som gynnar båda parter. Det finns verkligen en gemensam vilja.