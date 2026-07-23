Skadade föraren till sjukhus: ”Han hade ont och det var inget bra"

Mads Hansen skadade sig när Västervik vann mot Lejonen och tog hand om samtliga tre poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Västervik Speedway tog hand om alla tre poäng mot Lejonen. Hurraropen fastnar dock i halsen i och med vetskapen om att Mads Hansen är skadad och transporterad till Västerviks sjukhus. – Jag vill inte uttala mig om det, men det var inget bra, säger Mikael Teurnberg.

Västervik vann stort, 55–35 mot Rospiggarna, i måndags och föll knappt, 43–47 mot Lejonen, i går. I kväll avslutade Västervik den matchintensiva veckan med returmatch hemma mot Lejonen.

Västervik drog det längsta strået i en segdragen match som var färdigkörd strax efter klockan 22 på kvällen. Matchen försenades av både regnavbrott med tillhörande banpreparering och krascher på den regntunga banan.

"Man får inte ge upp"

Det är en trött Mikael Teurnberg vår tidning når efter den tredje matchen på lika många dagar. Västervik vann över regnet och lyckades genomföra matchen där det blev seger med 49–41.

– Man får inte ge upp. Det är duktiga killar som jobbar med banan. Jag var aldrig orolig utan jag väntade bara på att det skulle sluta regna. Banpersonalen gör ett fantastiskt jobb, säger Mikael Teurnberg.

Mikael Teurnberg berättar att banan var bra packad och tålde mycket regn. När regnet upphörde borstade banpersonalen av det blöta materialet.

– Man ska ha resurser och kompetens för att göra sådana saker och det finns. ”Jocke” Karlsson och hans gäng ska ha en stor eloge. De har varit här hela dagen, sedan 07 i morse, och är fantastiskt bra. Det blev bra speedway trots vädret.

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Mads Hansen till sjukhus

Västervik vann med 49–41 och fick revansch efter gårdagens knappa förlust i Gislaved.

– Vi ville det här och åkte bra i går också. Vi höll ihop det bra och reservkillarna åkte riktigt bra. Anton har gjort tre fantastiskt bra matcher, det kanske är det bästa han har gjort i karriären. Det känns bra för att vi har fått mycket kritik för att reserverna inte tog så mycket poäng i början och att det fanns statistik på det. Nu, de här tre dagarna, är det de som har gjort det jättebra. I deras andra heat, heat tolv, var de i 5-1-ledning när Victor fick ett lyft och störde Anton, vilket gjorde att båda två blev omåkta.

Segern säkrades i heat 14 och när Västervik skulle ordna bonuspoängen var olyckan framme i nomineringsheatet. Mads Hansen kraschade och blev liggande kvar på banan.

– Jag vet inte hur han mår, men han är på väg till sjukhuset för röntgen. Johan Engman har kört ner honom till sjukhuset.

Vad är det för typ av skada som han har råkat ut för?

– Han pratar om att det kan vara nyckelbenet, men det vet man inte förrän man har röntgat det. De får röntga och se och det kan vara värre och det kan vara lindrigare. Jag vill inte uttala mig om det, men han hade ont och det var inget bra.

"Det är väl det man funderar på"

Västervik ordnade 3–3 i omstarten av nomineringsheatet och säkrade därmed bonuspoängen som inte betyder särskilt mycket.

– Jag vet inte vad det betyder. Visst är det bra för tabellen, men vi är klara för slutspel och det är väl det man går och funderar på. Man har tankar och funderingar på lag och det är några förare som inte är tillgängliga för oss. Vi saknar Rasmus (Jensen) som är avstängd. Det blev inte bra och det är ett hårt slag för oss. Doyle åkte till England. Det är nu det gäller att försöka trimma ihop det och det är lite stökigt med tävlingar och skador här och där.

Västervik kör en uppskjuten match mot Vargarna på måndag och möter Dackarna på tisdag. Beröm delades ut till Jacob Thorssell och Anton Karlsson.