VÄSTERVIKSFÖRARE STÄNGS AV I NIO MÅNADER: ”TRAGEDI FÖR HONOM”

Västerviks formstarkaste förare Rasmus Jensen straffas hårt och stängs av för all speedway i nio månader efter en incident i samband med finalen av danska mästerskapet. – Det är en tragedi för honom själv i och med att det är hans levebröd, säger Västerviks lagledare Mikael Teurnberg.

Finalen i det individuella danska mästerskapet avgjordes i mitten av juni. Västerviksföraren Rasmus Jensen pekades ut som en förhandsfavorit, men han blev diskvalificerad efter en konfrontation med tävlingsledare efter sitt första heat.

I dag skriver Rasmus Jensens danska klubb Holsted Tigers att domen har kommit från danska speedwayförbundet. Disciplinnämnden har beslutat att återkalla Rasmus Jensens licens under nio månader. Avstängningen är global och innebär att han inte får tävla någonstans.

– Jag har gått och befarat det i och med att händelsen har utretts. Jag har pratat med Rasmus, men att det skulle bli ett sånt straff och att det skulle komma nu visste jag inte. Det visste inte heller Rasmus i tisdags. Jag har inte känt till omfattningen, men att det kunde bli någonting har jag förstått, säger Mikael Teurnberg.

Vad tänker du kring avstängningen som drabbar Rasmus Jensen?

– Det är en tragedi för honom själv i och med att det är hans levebröd. Det är hans arbete och han stängs av från att arbeta i nio månader, eller sex åtminstone så länge säsongen är igång.

Hur mår han?

– Jag har inte pratat med honom i dag, men han är givetvis bedrövad. Det gäller att resa sig ändå och vi stöttar honom som klubb och gör det vi kan göra.

"Kan inte göra någonting"

Mikael Teurnberg ifrågasätter avstängningens längd på nio månader och menar att det är ett alltför hårt straff som förhindrar honom från att utöva sitt yrke.

– Jag är ingen disciplinnämnd och kan inte avgöra vad de går efter. Jag hade personligen föredragit ett högt bötesbelopp. Vi kan samtidigt inte göra någonting utan det är som det är. Sedan kan han väl överklaga beslutet, men jag vet inte vad han gör. För vår del är det inte optimalt när det är en så bra förare.

Rasmus Jensen är den förare som har höjt sitt snitt mest i Västervik, kanske i hela ligan.

– För oss blir det hårt. Han kom in på ett snitt på 1,6 poäng och jag vet hans kapacitet. Han är den som har lyft sig mest i laget och är en stor anledning till att vi ligger så högt upp som vi gör. Han har haft en väldigt bra säsong och allting har funkat bra. Han har levererat match efter match och är ständigt över tvåsiffrigt.

Annons:

Letar ersättare

Rasmus Jensen är omedelbart bortplockad från truppen och klubben måste använda ett transferkort för att hitta en ersättare. Sökandet efter en lämplig förare är igång.

– Vi har två transferkort kvar och de måste användas innan 31 juli. För att en ny förare ska kunna delta i slutspelet krävs tolv heat och det är bara två matcher i augusti så det är inte säkert att de kommer upp i tolv heat. Det är viktigt att föraren kommer in senast under sista veckan i juni.

Klubben vill inte stressa fram någonting.

– Vi har så mycket poäng så det gäller att vara lite kall. Jag tänker inte på att det bara är att rusa iväg utan det är en väldigt begränsad förarmarknad i och med att de bara får köra i två länder. Jag vill få loss så bra förare som det går eftersom det är Rasmus Jensen som jag ska ersätta.

När hoppas du att ni ska ha en ny förare på plats?

– Inom ett par veckor, senast 21-23 juli.

Robert Lambert och Rohan Tungate kommer köra på tisdag. Villads Nagel eller Tom Brennan kommer ersätta Rasmus Jensen.

– Med den form Rasmus har blir det jobbigt. Det är svårt att ersätta honom när man tittar på snittet han har och den höjning han har svarat för. Han har ökat med en halv poäng per heat. Bland de etablerade förarna är han nog den som har stått för den bästa snittökningen.