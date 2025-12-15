TIDIGARE VÄRLDSMÄSTAREN TILLBAKA I VÄSTERVIK

Tidigare världsmästaren Jason Doyle blev en publikfavorit i Västervik Speedway under sin förra sejour. Nu är den 40-årige föraren klar för en återkomst i klubben.

40-årige Jason Doyle har tillhört den absoluta världstoppen i närmare ett decennium och har ett individuellt VM-guld 2017 som karriärens höjdpunkt. På meritlistan finns även flera GP-segrar och internationella framgångar med det australiska landslaget.

Doyle anslöt till Västervik Speedway inför säsongen 2020, som dock blev kraftigt påverkad av coronapandemin. Efter ett par säsonger i andra klubbar samt utanför Sverige är han nu tillbaka i Västervik. Sportchefen och lagledaren Mikael Teurnberg ser fram emot att samarbeta med Jason Doyle igen.

"Som sista förare in i truppen får vi in Jason Doyle – en förare som aldrig ger upp, en stenhård fighter med en härlig attityd på banan. Vi har vunnit SM-guld tillsammans två gånger tidigare, 2016 och 2021, och självklart hoppas både han och jag på en tredje gång. Jason är tillgänglig och kommer kunna ersätta förare vid behov samt passa in i olika laguppställningar som vi har. Det känns riktigt bra att ha säkrat hans namnteckning, och när han väl bestämde sig för att inte köra i England var det inga konstigheter", säger Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

"Känns fantastiskt"

Kontraktet sträcker sig över nästa säsong och Jason Doyle tar därmed den sista platsen i Västerviks trupp.

"Jag är äntligen tillbaka i Sverige efter två säsonger borta, och jag kunde inte vara gladare över att återigen få representera Västervik. Senast jag körde för klubben var under speciella omständigheter med tanke på coronapandemin, så det känns fantastiskt att få komma tillbaka och dessutom arbeta tillsammans med min vän Micke Teurnberg igen. Vi har många fina minnen och gemensamma framgångar sedan tidigare, och jag hoppas självklart att vi kan skapa nya framgångar under den kommande säsongen. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av klubben igen och bidra när det behövs", säger Jason Doyle.

Jason Doyle får ingångssnittet 2,173 till säsongen 2026.