Stjärnan slog upp skadan i comebackheatet: "Det är smärtsamt"

Dackarnas stjärna Tai Woffinden skadade sig i sitt första framträdande för kvällen. "Det är smärtsamt", säger han i en kommentar till vår tidning. Foto: Ossian Mathiasson

Tai Woffinden var tillbaka i Dackarnas startsjua efter flera veckors skadefrånvaro. Det blev en kort och smärtsam comeback. Stjärnan slog upp skadan i sitt första heat för kvällen och tvingas följa resten av tävlingen från sidan.

Dackarnas stjärna Tai Woffinden råkade i slutet av maj 2026 ut för en ny krasch under en tävling i Polen. Olyckan resulterade i sex brutna revben och ett brutet vänster skulderblad. Detta skedde bara veckor efter att han gjort comeback från en livshotande olycka året innan.

I kväll fanns Tai Woffinden med i Dackarnas startsjua hemma mot Lejonen. Han gjorde sitt första framträdande i fjärde heatet, men det blev ingen lyckad comeback. Han fick ett stopp redan på andra varvet efter att Lejonens två förare hade dragit ifrån i starten. Tai Woffinden linkade av ovalen i Målilla och gjorde inga fler heat efter det.

– När jag kom in i kurvan snurrade jag nästan runt för att banan var blöt. Jag har problem med axeln från den senaste kraschen för typ fem veckor sedan och axeln bara vred sig. Jag kan inte lyfta upp armen ordentligt som det är nu. Morgan (Andersson) ersatte mig för att jag inte är 100 procent., säger Tai Woffinden en kort stund efter matchens slut.

Hur känns det nu?

– Det är smärtsamt, jag kan inte lyfta upp axeln. Det slutar här. Jag kan inte komma högre upp, säger Tai Woffinden och försöker lyfta upp armen.

När tror du att du kan vara tillbaka och köra speedway igen?

– Jag vet inte. Jag måste se hur det känns i morgon och komma tillbaka till gymmet och göra lite mer rehabilitering. Jag vet inte vad omfattningen är på problemet.

Dackarna upplevde en tung kväll mot Lejonen och förlorade med 35–55.

– När vi inte kunde matchen fick grabbarna mot slutet av matchen en bra möjlighet att verkligen testa lite galna grejer som de normalt inte skulle testa. Det är något som kommer hjälpa oss till kommande matcher.