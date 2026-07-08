Nytt datum satt för uppskjutna matchen – Västervik kör tre matcher på tre dagar

Precis som Västervik Speedway befarade blev det en regnig tisdag och matchen mot Rospiggarna sköts på framtiden i förväg. Nu är nytt datum klart för matchen – måndagen den 20 juli.

Västervik skulle ha mött bottenlaget Rospiggarna på hemmaplan på tisdagskvällen. Då de vädermässiga förutsättningarna inte såg tillräckligt bra för att kunna genomföra tävlingen på ett säkert och rättvist sätt fattade Västervik i samråd med Rospiggarna beslutet att flytta fram matchen redan under måndagskvällen.

”Det har varit en minst sagt blöt tisdag i Västervik och vi kan i efterhand konstatera att det var helt rätt beslut att skjuta upp matchen mot Rospiggarna”, skriver Västervik Speedway på sociala medier på tisdagskvällen.

De två klubbarna kom under tisdagen fram till ett nytt datum för matchen. Måndagen den 20 juli körs matchen på Hejla Arena i Västervik. Det betyder att Västervik kommer köra tre matcher på lika många dagar senare i juli. Titta bara på detta späckade program – hemmamatch mot Rospiggarna måndagen 20 juli, bortamatch mot Lejonen tisdagen 21 juli och slutligen hemmamatch mot Lejonen onsdagen 22 juli.