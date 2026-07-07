Erfaren speakertrio sköter snacket: "Inte här för att göra något halvjobb"

- Vi är inte här för att göra något halvjobb, säger Robin.

Semesterracets speakertrio 2026 består av Robin Nilsson, 2001 års Semesterracevinnare Simon Johansson och Andreas Engberg. Robin har länge förekommit som en speakerkandidtat till tävlingen och herrarna har mycket erfarenhet av att göra evenemang - både ihop och på olika håll. Robin och Simon har tillsammans jobbat på samma eventföretag i sex år och när de drev bilcross-SM var Andreas med som speaker i två år. Deras förhoppning är att alla som hör dem kommentera ska vara så nöjda som möjligt när sista finalheatet är färdigt på lördag och att guida alla som följer tävlingen med en personlig touch.

Robin presenterar sig själv med att han var i Gnagaredalen " 2012, som ung och lovande och läste upp heat en gång i tiden" med den dåvarande speakern Thomas Svanäng. Robin har bland annat kommenterat motorsport på Viasat. Han har funnits på Vimmerby MS radar som en intressant speaker i många år men det var först i år som han tackade "ja" till uppdraget.

- Frågan har väl ställts i ganska många år men jag har varit ganska svårflirtad. Det har varit mycket annat under sommaren - mycket annat jobb så man inte har kunnat. Så har det varit ganska viktigt att vara här på semestern när man inte har jobbat. Då har man prioriterat att vara här och köra och umgås med polare. Men så ringde de och var lite offensiva förra hösten.

Gavs fria tyglar

Efter att först ha gett ett preliminärt "nej" så ringde Vimmerbyklubben tillbaka i våras och erbjöd Robin fria tyglar och att han fick ta med vilka kollegor han ville och att de fick göra upplägget på det sätt de tyckte var roligt.

- När man får fritt spelrum så är det ju fan väldigt roligt helt plötsligt för då kan man ju faktiskt ta in de man vill jobba med. Simon och jag jobbar ju ihop normalt sett. Vi spånade och ville ha in en tredje. Jag läser heat, Simon kör intervjuerna och har lite koll och då ringde jag till Andreas och sa att "om du kan vara med så kör vi, kan du inte så kör vi inte".

- Andreas är med ojämna mellanrum inblandad i saker vi gör i eventbolaget Simon Promotion. Vi är välkalibrerade och det är nog en förutsättning, har vi tänkt i alla fall, fortsätter Simon.

Gävlebon Andreas Engberg presenterar sig som speaker "när jag det är lite kul" och beskriver sin stil som att han försöker hålla sig på en nivå som han själv tycker känns skoj att vara på under en tävling.

- När frågan kom från Robin och Simon tackade jag "ja", hade det varit någon annan hade jag inte gjort det. Då hade jag inte tyckt att det hade varit värt det. Det ska bli en jädrigt kul grej. Se vad man kan göra med det, vad det finns för utmaningar och möjligheter. Jag har varit här och tittat, inte jättemånga gånger - kanske fyra. Jag har kört en del men här har jag bara gått över banan.

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Personlig touch

När de får frågan om vad de ser fram emot under Semesterracet svarar Robin i en stunds allvar att det handlar om att på något sätt hitta fram hela vägen till sista heatet på lördagen.

- Att man vi ska ta oss dit på ett sätt som gör veckan så rolig som vi vill ha den. Att man dels ska sätta ord på den och att vi också ska sätta vår touch på den. Man vet ju att här ute kommer det alltid att levereras oavsett vilka som står här uppe. När vi komemr ut då är det ju upp till oss. Det är ju det som är kul.