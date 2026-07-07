SMHI varnar – risk för skurar med stormbyar i norra Kalmar län

SMHI har utfärdat en gul varning för skurar med risk för kortvarigt kraftiga vindbyar i bland annat norra Kalmar län. Foto: MostPhotos

SMHI har utfärdat en gul varning för vind för nordöstra Kalmar län under tisdagseftermiddagen. Skurar med risk för kortvarigt kraftiga vindbyar väntas dra in.

SMHi skriver att ett stråk med skurar rör sig in från nordväst under sena tisdagseftermiddagen och att det i samband med skurarna kan förekomma mycket hårda byvindar eller stormbyar kortvarigt och lokalt på 22–28 m/s. Området som berörs är delar av Jönköpings län, Östergötlands län, Västra Götalands län och Kalmar län.

”De hårdaste vindbyarna passerar snabbt vidare. Åska kan också förekomma. In under kvällen fortsätter skurarna in över området med fortsatt risk för kraftiga vindbyar, innan de till slut drar bort sent på kvällen”, skriver SMHI på sin hemsida.

Den angivna tidspakten är mellan klockan 15.00 och 19.00 i dag. Tågen mellan Linköping och Kalmar är redan inställda med bussersättning fram till onsdag morgon.