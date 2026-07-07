Utskällning efter mardrömsstarten: ”Mindsitet var inte på rätt ställe"

Att ligga under 3–15 efter tre heat i speedway hör inte till vanligheterna. Det gjorde Dackarna i Eskilstuna i kväll. Trots att man ryckte upp sig blev den mardrömsliknande starten lagets fall i afton. – Jag vill säga att vi förlorade de tre första heaten redan i depån, säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.

Banstrul resulterade i att Dackarnas bortamatch mot Smederna försenades och kom igång så sent som klockan 20.15, en timme och en kvart efter utsatt tid.

– Det var lite småknöligt med banan efter allt regn, säger Morgan Andersson och fortsätter:

– De fick göra om banan några gånger och var väl inte tillräckligt noggranna i början eller trodde att det skulle räcka att ta lite mindre material. Banan var rätt så ojämn och svår. Det hade inte gått att köra på banan vid 19 och det ville inte Smederna heller. Jag måste säga att det är en avvägning när man ska ta bort material och så jäkla lätt är det inte.

"Förlorade de tre första heaten i depån"

Dackarna fick därefter en blytung start och åkte på femettor i baken i de tre inledande heaten.

– Vi gick runt på banan när det var som värst och jag vill säga att vi förlorade de tre första heaten redan i depån. Det har vi haft en diskussion och ett möte om nu där grabbarna förstår att mindsitet inte var på rätt ställe i början. Det kan det ofta bli när man kommer till en sån typ av tävling där banunderlaget är som det är och man är bortalag.

Morgan Andersson försökte få förarna fokuserade på uppgiften inför matchen och i samband med diskussionerna om banans beskaffenhet.

– Jag har jobbat här uppe för 20 år sedan. Det är samma banmaterial nu och jag vet hur det är med att man åker mycket på toppen. Den såg rätt jobbig ut på en del ställen, men det är inte så jobbigt som det ser ut. Det är inte så lätt att övertyga ett lag om det ibland.

Morgan Andersson förklarar vad som är viktigt i ett sånt läge.

– Det gäller att man är påslagen och har ett mindsite när det har varit mycket regn och banan ser ojämn ut. Vi var inte med i de tre första heaten och det fick vi ett facit på. Det small med tre femettor som hette duga och efter det åkte vi i stort sett jämnt med dem. Efter den starten tänkte vi att vi får köra den här tävlingen och försöka få igång gubbarna i och med att morgondagens match är superviktig för oss.

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Lagutas hand svullnade upp

Morgan Andersson är nöjd med lagets uppryckning efter de tre första heaten.

– Det blev en rätt hyfsad utskällning efter första sladdpausen och jag sa att de andra kan åka på det. Vi tog tag i taktpinnen och jag tycker att vi åker härifrån med flaggan i topp.

Det skiljde åtta poäng mellan lagen med tre heat kvar att köra.

– Tyvärr svullnade Artems hand upp då och vi var tvungna att plocka bort honom. Det är tveksamt om det hade räckt ändå.

Jag kan ändå tänka mig att det ger en boost i laget?

– Det är precis det jag säger också. Roligt för Sammy och Tomas att ta en femetta i tolfte heatet efter en tyngre kväll. Timo kommer igång bra och Jakub gör det bra. Vi förlorar de tre första heaten i depån och gav oss inte en ärlig chans att komma in i det. Det var starten som förstörde poängchanserna här.

Alla förare fick beröm om man bortser från mardrömsstarten.

– Alla steppar upp och förstår vad innebörden är på de här två dagarna efter den usla starten vi fick.

Ett skifte i laget

Andersson ger lugnande besked kring Artem Lagutas medverkan mot Rospiggarna i morgon.

– Det var därför vi backade av honom. Han är 110 procent redo att köra över smärtbarriären om det behövs i morgon. Han har varit framme hos mig två gånger och sagt ”don´t be worried about me” och det är jag inte heller.

Dackarna möter Rospiggarna på bortaplan i morgon kväll.

– Vi ska försöka vinna matchen i morgon. Det är som en liten SM-final för oss och den är viktig för oss, det är inget snack om det.

Avon Van Dyck ersätter Sammy Van Dyck på reservplats i morgon.

– Det är en lite mindre bana. Avon gjorde det riktigt bra på en snarlik karaktär på bana i Motala när han blev matchvinnare. Det vore tjänstefel om vi inte plockade med honom.