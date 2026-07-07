FÖRETAG MED VERKSAMHET I VIMMERBY BYTER NAMN

GDL Anläggning & Miljö byter namn och blir Move2Green med omedelbar verkan. Foto: Ossian Mathiasson

GDL Anläggning & Miljö byter namn till Move2Green (M2G) med omedelbar verkan. Företaget skriver i ett pressmeddelande att namnbytet utgör ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling och återspeglar den strategiska inriktning mot lönsam tillväxt som legat sedan Mutares blev ägare 2025.

Företaget har kontor i Vimmerby och flyttade nyligen till nya lokaler på Ceosområdet. Företagets kärnverksamhet kommer alltjämt att fortsätta som tidigare med ett brett utbud av lösningar inom miljö (avfallshantering på egna Ecocenter, transporter, slam och spol) och anläggning (maskintjänster, transporter & ballats, vinterväghållning).

Namnbytet från GDL Anläggning & Miljö till Move2Green (M2G) sker med omedelbar verkan.

”Detta markerar starten på ett nytt kapitel för bolaget,” säger Anders Sällström, vd för Move2Green, i ett pressmeddelande.

I sin nya skepnad blir Move2Green en marknadsledande aktör i södra och mellersta Sverige inom miljö- och anläggningslogistik, med kontor från Helsingborg i söder till Stockholm i norr. Bolaget omsätter cirka 1,3 miljarder kronor, har hundra anställda, och sysselsätter runt tvåhundra samarbetspartners med över sexhundra bilar och maskiner.

”Vi bygger vidare på vår stabila grund samtidigt som vi stärker vårt fokus på lönsam tillväxt och hållbara lösningar bl. a. genom öppnandet av fler Ecocenter. Våra kunder och samarbetspartners kommer fortsatt att möta samma tillförlitlighet och kvalitet, men med en tydligare ambition att bidra till en grönare framtid. Vi har varit en del av GDL-familjen sedan 1735, och den kommer alltid förbli en del av vår historia, men nu lämnar vi den helt för att själva bygga vår egen framtid", säger Anders Sällström.