Hon lämnar sparbanken efter 44 år – går på ”dagledighet”

Annika Åstrand lämnar Vimmerby Sparbank efter 44 år och går nu i pension. Foto: Pressbild/Vimmerby Sparbank

Annika Åstrand gör sin sista dag på Vimmerby Sparbank efter 44 år och nu väntar pensionen. – Det är både ris och ros, säger hon om sista dagen.

Den 9 juli gör hon sin sista dag på Vimmerby Sparbank innan hon går i pension, eller ”dagledig” som hon själv kallar det. Hon har varit på flera kontor inom sparbanksvärlden, men nu lämnar hon en stol tom i kundservice på Vimmerby Sparbank.

Det är blandade känslor inför den stundande sista dagen.

– Det är både upp och ner, både ris och ros. Det är aldrig lätt att gå ifrån sina jobbarkompisar när man har varit i 44 år, men får man chansen tycker jag att man ska ta den, som vi får här.

Annika Åstrand berättar att hon har trivts på sparbanken tack vare kollegorna, kunderna och bankarbetet i sig.

– Det är inte någon dag som är lik den andra.

Vad har varit det bästa med jobbet?

– Kundkontakten och att det är många olika kunder.

Det är inte helt bestämt hur hon ska fördriva tiden som pensionär, men det kommer definitivt att bli en hel del kvalitetstid med barn och barnbarn, som är 2, 4, och 7 år gamla.

– Nu på sommaren ska vi ta det lite lugnt. Vi har husvagn på Öland som vi kommer vara i, och sedan får vi se vad hösten säger.