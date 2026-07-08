Här är förarna som kör onsdagens kval i Semesterracet

Förra årets seniorvinnare - Jimmy Svedberg från Skepptuna MK tävlar på onsdagen. Foto: Stefan Härnström

I dag, onsdag, kommer det bli stenhårt i kvalet med massor av vassa förare som brukar återfinnas i finalheaten på lördagseftermiddagen. Tre klasser kommer att köra kval under onsdagen – seniorer, juniorer och så börjar damerna sitt kval.

Tittar man i listan inför onsdagens kval i Gnagaredalen ser man en hel del intressanta namn. Bland seniorerna finns exempelvis fljolårsvinnaren Jimmy Svedberg från Skepptuna MK, förrförra årets vinnare Joel Hult från Hästveda FRC, Micke Lernerud från Jönköpings MK, Joakim Thylén från Vetlanda RRC och Marcus Åberg från Karlskrona AK.

Även damerna har namn som absolut kommer vara med i toppstriden som fjolårsvinnaren Nathalie Reuter från MK Team Westom och tvåan Veronica Salsten från Mölndals MK.

Vimmerby MS seniorer som kommer till start på onsdagen är: Edvin Lind, Pontus Eriksson ,Kimmo Gustavsson Lund, Oliver Thörnqvist, Albin Karlsson samt Fredrik Hedström. Från Silverdalens MSK kör Emanuel Jonsson.

På juniorsidan återfinns VMS Molly Åkesson Fransson i startfältet. På damlistan har VMS trion Sofia Lod (som blev fyra i A-finalen 2025), Ingela Svensson och Katja Frosthed.

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Klicka här för att se startlistan i juniorklassen.

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