Lovande biljettläge inför Målillas kanske sista GP-fest: "Snäppet över 2023"

Publikintresset inför årets GP-tävling i speedway i Målilla verkar lovande. "Vi ligger snäppet över 2023 när vi hade rejält mycket folk och gick ut med 8 600 som publiksiffra", säger GP-generalen Peter Samuelsson gällande förköpen.

Intresset för lördagens Grand Prix-deltävling i speedway i Målilla är lovande. Faller alla pusselbitar på plats kan publiksiffran stiga över 10 000 åskådare. Det kan också bli den sista GP-festen i Målilla för den här gången.

Nu till helgen, mitt i den svenska sommaren och med värmeböljan i sikte, körs den 20:e Speedway Grand Prix-deltävlingen i Målilla. Skrotfrag Arena i Målilla har varit värd för en GP-tävling i speedway nästan varje år sedan 2005 och i år körs alltså den 20:e tävlingen i den småländska skogen

GP-generalen Peter Samuelsson har en god känsla och känner att han och klubben har koll på läget.

– Det känns helt okej. Det är inte direkt första gången vi arrangerar en GP-tävling, säger Peter Samuelsson.

Hur mycket går på rutin i förberedelserna inför en GP-tävling?

– Väldigt mycket skulle jag säga. Vi har kört med den nya Discovery-konstellationen sedan 2022 och nu har även den rutinen satt sig ordentligt. Det finns olika listor med vad vi behöver göra så det plockar man upp, går igenom, tittar över och kryssar i. Det dyker alltid upp nya grejer och nya dokument som man kollar över för att se vad som är förändrat. Det finns väldigt mycket erfarenhet i den här organisationen som man har nytta av. För vissa andra får de kanske börja om på ruta ett och det kommer bli en rejäl uppförsbacke, säger Peter Samuelsson.

Helgens GP-tävling kan bli den sista i Målilla

Helgens GP-tävling kan bli den sista i och med att Dackarnas nuvarande GP-avtal löper ut efter årets tävling och att grannklubben Västervik Speedway arrangerar GP-tävlingarna 2028 och 2029. Dackarna har fått erbjudande om att anordna tävlingen 2027, men inget beslut är fattat.

Det kan med andra ord bli den sista GP-festen i Målilla under den här framgångsrika eran.

– Ja, det kan bli att det är vårt avslut för tillfället.

Vad tänker du kring det?

– Jag tänker att det är ganska få som har gjort så här många gånger som vi har gjort. Det har varit en positiv resa och vi ska göra det ordentligt nu. I och med att det är 20-årsjubiluem ska vi gå ut med flaggan i topp.

Blir det något extra i samband med 20-årsjubileet?

– Varje år gör vi lite mer av varje sak och man försöker trimma olika delar och hitta på nya saker i fanzone.

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Aktuellt med tävling på is i vinter

Nu i år har Dackarna tagit hit nuvarande världsmästaren i isracing Niclas Svensson, före detta världsmästaren Martin Haarahiltunen och ytterligare några svenska isracingförare som kör i absoluta toppen i Sverige och deltar i VM.

– De kommer vara med och ställa ut i fanzone med sina isracingscyklar med dubbar på och lite andra grejer runt omkring. Man kan träffa och prata med dem. Det gör vi för att visa den sporten som en annan rundbanesport och som vi har kört tidigare i Målilla. Vi har haft flera isracingstävlingar i Målilla genom åren.

Enligt Peter Samuelsson är det aktuellt med en ny tävling på is i Målilla i vinter.

– Det kan tänkas att vi jobbar för att köra en tävling på is snart igen och det kan bli kommande vinter. Det beror på hur upplägget ser ut, men vi jobbar för det och jobbar för att skaffa fler event till anläggningen.

Lovande biljettförsäljning

Biljettförsäljningen snurrar på bra inför helgens GP-tävling i Målilla.

– Det ser bra, mycket bra ut. Jag har inte siffrorna framför mig, men jag kan säga att vi ligger snäppet över 2023 när vi hade rejält mycket folk och gick ut med 8 600 som publiksiffra.

Senaste två årens GP-tävlingar har störts av regnigt väder.

– Det regnade förra året, men då höll vi tiden. Förrförra året regnade det, men vi blev försenade två timmar.

I år ser väderprognosen lysande ut. Från onsdag börjar en högtrycksrygg växa in över Sverige som troligtvis ger soligt väder och högsommarvärme i söder, enligt SMHI.

– Det ser ut att bli 26 grader på lördag och låg procents trovärdighet för nederbörd. Vi får hoppas att det håller i sig och att det inte bara vänder runt. Det är positivt så långt.

Tror du att ni kan spräcka vallen för 10 000 åskådare?

– Det vore kul, men vi får väl se.

Lindgren tillbaka

En positiv detalj, som underlättar biljettförsäljningen, är att Sveriges bäste speedwayförare Fredrik Lindgren är tillbaka efter sin skada och har gett klartecken för GP-tävlingen i Målilla.

– Han drar folk och det gör han för att han är svensk. Det är absolut positivt. Det kommer bli intressant.

Hur ser er målbild ut vad gäller publiksiffran?

– Målbild och målbild. Vi har ett ganska lågt break-even (nollpunkten) och har vi någonstans mellan 5 200 och 5 500 betalande besökare går vi plus minus noll. Så som det ser ut nu och med nyheten att Fredrik kommer till start är jag väldigt positiv till hur biljettförsäljningen har betett sig så här långt. Vi ligger snäppet över det vi hade 2023 och det är nu under de två sista veckorna allting avgörs. Vi har sett att det har varit skapligt väder och biljettförsäljningen har löpt på bra och följt kurvan och legat snäppet över 2023. Nu avgörs det när vi går in i sista veckan.

Fortsätter det så här så blir det en bra kväll?

– Ja, då kommer det bli en kanonfest.

Avslutande fyrverkeri

20-årsjubileett kommer uppmärksammas lite extra efter lördagens GP-tävling.

– Vi kommer bränna av ett sjuhelvetes fyrverkeri efter tävlingens slut. Vi brukar ha en pyromusikal med olika låtar som vi är sammanvävda och att man kör det tillsammans med pyrotekniken. Det kommer bli lite extra i år. Jag och min assistent Louise (Sommansson) har fått se hur det kommer se ut och det är något extra. Man ska absolut stanna kvar och kolla på den när arenan släcks ner. Det kommer bli fränt.

Tre VM-tävlingar äger rum på den svenska speedwayovalen i Målilla. Helgen startar med SGP2 – den första omgången av 2026 års FIM Speedway U21-VM – på fredagskvällen. Lördagen börjar med 2026 års SGP4-VM för sportens knattestjärnor i åldrarna 11–13 innan kvällen kulminerar med huvudtävlingen som är deltävling nummer 6 i 2026 års VM-serie.

– SGP2-tävlingen kommer bli en bra tävling och den drar mer och mer publik. Man brukar säga att det inte är så jättemycket folk på en sån tävling, men vi hade någonstans runt 1 200 personer på fredagen i fjol. Så här långt har vi sålt över 900 biljetter till fredagen och vi kommer passera den biljettförsäljningen i förköp.