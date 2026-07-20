Hon arbetar i Astrid Lindgrens anda och får årets Salikon-stipendium

Författaren och illustratören Stina Wirsén får 2026 års Salikonstipendium som kommer att delas ut under en ceremoni på Astrid Lindgrens Näs i oktober. Foto:Peder Knutson.

I ett pressmeddelande berättar Astrid Lindgrens Vimmerby AB att 2026 års Salikon-stipendium går till konstnären och författaren Stina Wirsén. Stina har samarbetat med 2025 års stipendiater; Dockteater Tittut och illustrerat flera böcker till 2024 års stipendiat Frida Nilsson.

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning delar ut stipendiet, en summa på 40 000 kronor, och pristagaren väljs av Astrid Lindgrens Vimmerby Aktiebolags programråd. I utskicket skriver man att "Hon får det för sin mångsidiga gärning som präglas av nyskapande, humanism och stor respekt för barns känslor och perspektiv – helt i Astrid Lindgrens anda" och jurymotiveringen lyder bland annat:

"Stina Wirsén är en av den samtida barnkulturens allra mest mångsidiga författare och illustratörer. Och inte bara det – hennes flitiga skapande rör sig också obehindrat mellan snart sagt alla former av kultur på ett unikt sätt, genom litteratur, dramatik, musik, film, tv, skulptur, workshops och utställningar."

"Stina Wirséns bildvärld är särpräglad och lätt att ta till sig. Som bildberättare bygger hon återkommande en hel kultur kring det lilla barnets blick – lekfullt, allvarligt, öppet och djupt mänskligt."

Då kommer stipendiet delas ut

Själv berättar Stina följande när hon fick reda på att Salikon-stipendiatet 2026 tilldelats henne:

"Astrid Lindgrens författarskap har jag djupa och tidiga erfarenheter av. Jag var Madicken, Emils pappa var farlig på riktigt och Pippi Långstrump tyckte jag så förskräckligt synd om. I Jum-Jum var jag förälskad, lika kär var jag i Ylva-Li. Min mamma högläste för mig och min syster, varje kväll under hela min barndom. Hon fortsatte långt efter att vi kunde läsa själva. När jag nu högläser för mina barnbarn hör jag både Astrids och min mammas röst. Precis som jag gjorde när mamma läste för mig som barn- och som jag gjorde när jag läste för mina barn. Från 70- tal, genom 90- tal, 00- tal och så nu igen- en ny generation barn som låter mig följa med till Katthult, till Körsbärsdalen och till Bråkmakargatan. Tack Astrid."

Lördagen den 24 oktober kommer stipendiet att delas ut under en ceremoni på Astrid Lindgrens Näs.

Medlemmarna i Astrid Lindgrens Vimmerby AB:s programråd är Karin Nyman, Kjell Åke Hansson, Erik Titusson, Niklas Lindgren, Martina Djurstedt Käll och Joacim Johansson.