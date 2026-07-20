Hektiska veckan – Västervik kör tre matcher på tre dagar

Västervik Speedways lagledare Mikael Teurnberg ser fram mot att laget ska kunna börja beta av de uppskjutna matcherna. Under de kommande tio dagarna kan de potentiellt köra in hela åtta poäng. Foto: Bildbyrån

Den här veckan väntar hela tre matcher för Västervik speedway. Det inleds idag måndag med matchen mot Rospiggarna hemma. Därefter kommer dubbelmötet mot Lejonen med bortamatch på tisdag och returen hemma på onsdag. Lagledaren Mikael Teurnberg säger dock att han tar det med ro och ser fram emot att laget ska kunna beta av de tidigare uppskjutna matcherna.

– Det blir en intensiv vecka, vi har haft otur med tidigare inställda matcher så nu blir det intensivt. Vi har tre matcher den här veckan och två matcher nästa vecka, så fem matcher på ungefär tio dagar. Det är mycket men det löser vi. Vi bokar in förarna på hotell så de är kvar här i Västervik och så åker vi till Gislaved i morgon tisdag. Det är bara att man hoppas att vi slipper skador. Nej, men det går, det är inget konstigt.

Nu väntas regn under måndagen, vad tror du om kvällens match?

– Prognosen har ändrats hela tiden så vi får hoppas att det inte blir så mycket regn. Banan är preparerad och vi har bra banpersonal. Vädret kanske skrämmer bort folk att gå på matchen. Vi har haft otur med ett vädermässigt stökigt år, även med några inställda bortamatcher. Vädret rår man inte på det är en sådan väderberoende sport vi håller på med och man får göra det bästa av det.

Hur blir det med startsjuan till onsdagens hemmamatch?

– Det kan bli någon ändring jämfört med uppställningarna vi anmält till dagens och morgondagens match. Jag kommer anmäla laget efter kvällens match och nu väntar jag lite med några av platserna. I stora delar är det lika men någon ändring kan komma in. Vi får se.

– Jag hoppas vi kan genomföra alla de fem matcherna för vi vill komma ikapp och köra hela veckan. Vi tog ju bonuspoängen mot Rospiggarna så det kan bli tre poäng ikväll. Lejonen blir tuffare, det är en bra värdemätare att möta dem inför slutspelet. Under de kommande matcherna den dryga veckan är det totalt åtta poäng vi kör om. Tre ikväll och fem i de övriga. Det gäller att vi kommer in i någon sorts flow nu. Det har blivit ett ryckigt schema med alla inställda matcher. Vi har inte kört sedan den 30 juni - det är 20 dagar sedan. Kan vi komma tillbaka till flytet så ska vi gå in i slutspelet med en bra känsla.