VH-tigern piggade upp i ALV-kön - återkommer på kvällens Dackematch

Vimmerby Hockeys tigermaskot dansade och vinkade till gästerna som var fast i bilkön till Astrid Lindgrens Värld på tisdagen. Något som blev uppskattat. Ikväll dyker tigern upp igen på gratismatchen i speedway i Målilla. Bilden är ett montage. Foto: Vimmerby Hockey

Tigern kommer även vara med och visa upp sig på kvällens gratismatch i speedway i Målilla.

De som fastnade i tisdagens rekordkö till Astrid Lindgrens Värld i tisdags fick en riktig tigerhälsning av Vimmerby Hockey. Utanför VBO Arena stod nämligen VH-tigern som dansade och vinkade till bilarna. Ett litet påhitt som verkade pigga upp då det tutades och vinkades tillbaka från kön.

Hockeyklubbens ordförande Martina Bergqvist berättar att det både var ett planerat möte i ishallen och en läglig situation som dök upp. Många av de över 14 500 besökarna i parken fick en dos pepp av klubbens maskot.

- Vi var uppe i ishallen och höll på inför ett event idag (onsdag). Det blev en spontan grej att tigern fick gå ut och hälsa på de som stod i kö som blev väldigt bra. Kändes lägligt att passa på att hälsa när det var så mycket folk i Vimmerby.

Tigern var ute kanske i 20 minuter till en halvtimme. Det blev bra respons från bilarna. Många tutade och vinkade tillbaka!

Kommer till kvällens speedway i Målilla

Evenemanget man hade möte inför var kvällens gratismatch i speedway i Målilla när Dackarna tar emot Indianerna. Vimmerby Hockey och tigern kommer medverka även där.

- Vi fick en förfrågan om vi ville vara med på gratismatchen. Vi samarbetar ju mellan de olika sportföreningarna och visar upp oss. VH-tigern kommer vara med i Målilla och hälsa på publiken.