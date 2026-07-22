Skogsbranden utanför Tuna är lokaliserad: "Bra kontroll"

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om en skogsbrand söder om Tuna i Vimmerby kommun.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.31 på onsdagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.45-tiden att brandflyget har sett rökutveckling i skogen. Räddningstjänsten håller just nu på och försöker hitta fram till platsen.

Uppdatering 15.10:

Räddningstjänsten har lokaliserat skogsbranden i en tallskog vid Prästsjön, söder om Tuna.

– Det är mest mossa som brinner och räddningstjänsten har bra kontroll på branden, säger operatören.

Räddningstjänsten har precis kommit fram till brandplatsen och det är oklart hur länge de blir kvar.

Uppdatering 15:45:

Insatsledaren Kenneth Söderberg informerar om att brandens storlek är på 1,6 hektar.

– Vi har fått på vatten på branden så det är ingen spridningsrisk nu. Det har legat och pyrt i mossan och träden så det har nog gått ner en bit. Det mesta har brunnit av och vi fokuserar på att släcka ner ytterkanterna. et är lugnt på platsen och allt är under kontroll, säger Kenneth Söderberg.

Räddningstjänsten blir kvar på platsen i några timmar till.

– Initialt satte vi en prognos på två timmar och den är flexibel. Säg två-tre timmar så är vi nog på säkra sidan, säger Söderberg.

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