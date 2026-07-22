VÄSTERVIK VANN ÖVER REGNET OCH TOG TRE POÄNG – HANSEN SKADAD

Det blev en lååång speedwaykväll i Västervik och matchen var färdigkörd på den regntunga banan i Västervik strax efter klockan 22. Västervik vann med 49–41 mot Lejonen och tog därmed hand om kvällens samtliga tre poäng. Foto: Hans Lindqvist

Regn och dåliga prognoser har ställt till med problem för Västervik Speedway den här säsongen. I kväll lyckades Västervik besegra både regnet och Lejonen. Västervik vann matchen med 49–41 och gick vinnande ur kampen om bonuspoängen efter en otäck krasch i nomineringsheatet.

Det regnade fram till planerad matchstart. Banpersonalen borstade därefter bort den översta ytan med blött material och möjliggjorde att matchen kunde dra igång klockan 19.35.

Efter ett oavgjort öppningsheat svarade Västerviks reserver Victor Palovaara och Anton Karlsson för en femetta mot ensamme Lejonföraren Mathias Törnblom i omstarten av andra heatet. Detta efter att Casper Henriksson blivit utesluten från omstarten. Han körde in i Victor Palovaaras cykel i startsvängen, kraschade, slog rätt hårt i marken och blev liggande kvar på banan innan han för egen maskin tog sig tillbaka till depån.

Anton Karlsson svarade för en imponerande insats när han slog Pawel Przedpelski i ett underhållande femte heat och drygade ut Västerviks ledning till sex poäng.

Skurar försenade matchen ytterligare

Mitt under kvällens sjätte heat drog ett både kortvarigt och kraftigt regn in över ovalen i Västervik. De fyra förarna tog sig in i mål och ordnade kvällens fjärde oavgjorda heat med hemmalaget i en fortsatt sexpoängsledning (21–15). Det comebackande regnet gjorde att matchen fick avbrytas tillfälligt och domaren inspekterade den regntunga banan tillsammans med lagledarna och tävlingsledningen.

Regnet upphörde och precis lagom till att matchen skulle återupptas öppnade himlen upp sig med ett nytt kortvarigt, kraftigt regn.

Strax före klockan 21 hade banpersonalen borstat av banan på nytt och möjliggjort ett återupptagande av tävlingen.

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Segern säkrade i 14:e heatet

Lejonen närmade sig med en fyrtvåa i sjunde heatet och krympte Västerviks ledning till fyra poäng. Hemmalagets ledning utökades till åtta poäng, tack vare Mads Hansens och Jacob Thorssells femetta i åttonde heatet.

I tredje försöket att få iväg nionde heatet, detta efter att Mateusz Cierniak gått omkull i startsvängen två gånger om, bärgade Lejonen första femettan och krympte avståndet till fyra poäng.

Med två fyrtvåor i heat tio och elva gick Västervik tillbaka till en åttapoängsledning. Lika snabbt skiljde det fyra poäng igen då Lejonens reserver slog Västerviks dito med en femetta i tolfte heatet.

Hansen utgick skadad

Västervik avgjorde matchen med en femetta signerad Robert Lambert och Gregorz Zengota i 14:e heatet och behövde åtminstone två poäng i nomineringsheatet för att säkra bonuspoängen.

I starten av nomineringsheatet inträffade en krasch som gjorde att Västerviks Mads Hansen skadade sig. Han slog hårt i backen, blev liggande kvar på banan och kunde mörbultad och med stöttning ta sig av banan efter en stunds behandling.

Västervik säkrade bonuspoängen med ett oavgjort nomineringsheat där Jacob Thorssell, som fick hoppa in i skadade Mads Hansens ställe, tog andraplatsen och Robert Lambert tredjeplatsen.

Efter en lång speedwaykväll kan Västervik rita in tre poäng i poängkolumnen, men det är klart att Hansens skada lägger sordin på stämningen.