Lamberts superform håller i sig – vann GP-tävlingen

Gårdagens GP-tävling blev en ny succé för Robert Lambert. Britten är i sitt livs form och vann tävlingen i polska Lodz före Patryk Dudek och Brady Kurtz.

Dackarnas Patryk Dudek gjorde en mycket blek figur i tisdagens derby mot Västervik. Något annat visade han på lördagskvällen. I GP-tävlingen i Lodz tog han 18 poäng och klev upp från nionde till femte plats i totalställningen.

Han blev också tvåa i finalen och hade Brady Kurtz och Michael Jepsen Jensen bakom sig.

I en egen klass var dock Västerviks brittiske stjärna Robert Lambert. Han hade inte vunnit en GP-tävling på nästan två år, men är i storslag för stunden och ordnade en GP-seger inför 9 900 åskådare. I totalen är nu Lambert trea.

– Den här vinsten känns som min första. Det har gått så lång tid sedan jag vann senast. Jag är superglad över hur det gick, det var en grym känsla och jag kan inte önska så mycket mer, säger Robert Lambert till fimspeedway.com.

Brady Kurtz, som alltså blev trea, leder nu GP-serien före Bartosz Zmarzlik, som mycket överraskande missade finalen.