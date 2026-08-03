Teurnberg har värvning på gång – ”Får åka om det krisar”

Efter några turbulenta veckor har Västerviks lagledare Mikael Teurnberg en ny förare på ingång i truppen. Syftet är att säkra upp inför slutspelet. – Vi hoppas att det blir klart med pappersexercisen inom kort, säger han.

Rasmus Jensen avstängd och Mads Hansen skadad – plus att slutspelet bara är ett par veckor bort. Då har Mikael Teurnberg, lagledare i Västervik valt att agera.

– Vi har haft det stökigt på slutet och har sökt en skadeersättare till Mads. Han opererade sitt nyckelben i helgen och vi hoppas han kommer tillbaka till slutspelet. Vi har förare, men vi vill ha en bredd om det blir skador framöver.

En ny bekantskap i Sverige är så gott som klar.

– Jag hoppas att pappersexercisen blir klar inom kort. Han får åka om det krisar, men det är ingen som höjer oss. Han har inte kört i Sverige tidigare, utan det är en förare som är up and coming. Jag hoppas att vi får till det.

"Står inte och faller med det"

Endast två omgångar återstår för Västervik och för laget gäller det att ytterligare vässa formen inför slutspelet. Teurnbergs lag har imponerat på sistone med fyra vinster på de fem senaste matcherna.

– Säsongen har gått fort och jag tycker att det känns bra. Vi vill avsluta bra och ha en bra feeling när vi går in i slutspelet.

Västervik slåss främst om andraplatsen med Indianerna och det är just tabelltrean som kommer till Västervik imorgon. En placering som tvåa innebär att man får välja sitt motstånd i kvartsfinalen och med två lag som utbud.

– Det spelar en viss roll, men vi står inte och faller med det. Blir vi tvåa har vi två lag att välja på, men jag kommer vänta in morgondagens match innan jag börjar spekulera. Det är många olika scenarier fortfarande.

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Karlsson i sitt livs form

En stark reservsida och en alldeles otrolig form på Robert Lambert är huvudorsakerna till Västerviks fina resultat på sistone.

– Jag kände förra veckan att det är slutspelet man ser där framme. Vi vill få ihop det och få en bra känsla. Jag vill inte dribbla för mycket med laget och vill att det har satt sig innan slutspelet börjar. Sista fem tävlingarna har vi fyra segrar och Lambert kanske är världens hetaste förare just nu. Han har inte tappat många poäng på sistone och reservsidan har sett väldigt bra ut. Det har vi jobbat på och det börjar sätta sig.

Hur har du tänkt kring laguttagningen?

– Noel åkte väldigt bra i Norrköping och Palovaara har haft det lite tuffare ett par matcher. Anton har åkt väldigt bra sista fem matcherna, han har åkt sitt livs speedway.

Vad är anledningen?

– Jag tror på konkurrens och de här tre har slagits om två platser. Man får knyta näven om man inte får åka. Anton hade det tufft i början och då fick han stå över och vi hade snack om det. Nu har han kommit tillbaka starkare och verkligen fått ta i och tränat hårt. Man kan inte ha en plats gratis utan man måste prestera.

Indianerna kör en uppskjuten match mot Dackarna ikväll och kommer kliva upp på andraplatsen vid seger.

– Det är ett jättebra lag och de har varit stabila genom hela säsongen. De har fått in några stjärnor som har höjt laget med Huckenbeck och Pawlicki. Vi måste vara på tå.