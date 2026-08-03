Otäck olycka på E22 – så är läget med skadade mannen

En trafikolycka har skett på E22. Totalt fem personer ådrog sig skador. En av dem är allvarligt skadad och inlagd på intensiven. En är också misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Längst ned hittar ni senaste nytt.

Det ska röra sig om personbilar och vara flera fordon som är inblandade. Olyckan ska ha skett i höjd med Helgenäs på E22. Larmet kom vid 15.15-tiden.

– Det är tre personbilar som har krockat och fem drabbade totalt. Tre av dem hade skador och ambulansen ser över dem nu, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ambulansen har ännu inte lämnat platsen.

– Men ambulans är på plats och tre var skadade, och behöver hjälp.

Olyckan har inträffat vid avfarten mot Edsbruk.

– Så där är det trångt, eftersom det är flera drabbade och vi där. Men på E22 rullar det på. Eventuellt kommer bilar bärgas, ambulansen ska bli klara med sitt och vi sopar rent vägbanan.

Uppdatering, 16.40:

Tre personer har förts till sjukhus efter olyckan. Deras skadeläge är okänt. En bil har bärgats och trafiken har släppts på igen.

Uppdatering, 20.10:

Totalt fem person blev skadade i olyckan. En man, över 80 år, hemmahörande i norra länet är allvarligt skadad. Han är inlagd på intensiven. En kvinna i 30-årsåldern är lindrigt skadad, bosatt utanför länet, och har inte behövt läggas in. Övriga, en flicka under 15 år, en man i 35-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern är alla lindrigt skadade och har inte behövt läggas in på sjukhus.

Polisen utreder nu vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Det är en äldre man som misstänks och som har fått körkortet omhändertaget.

Uppdatering, 13.30 måndag 3 augusti:

Den man som av regionen beskrevs vara över 80 år ska enligt polisen vara närmare 100 år gammal. Han har vårdats på intensiven, men läget under måndagen är bättre. Enligt uppgifter från regionens pressjour är mannens skadeläge stabilt och han kommer under dagen att flyttas till vanlig vårdavdelning.

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