Forwarden presenterad av VH: "Offensivt skicklig spelare"

Vimmerby Hockey presenterar sina sista spelare in i truppen nu. Under måndagen gick klubben ut med Hannes Hellberg, som Expressen avslöjade redan i april.

Hellberg kommer närmast från Nybro Vikings. Han spenderade den förra säsongen i både Almtuna och Nybro. Han beskrivs vara den sista pusselbiten i lagbygget inför säsongen 2026/2027.

"Hannes har redan hunnit samla erfarenhet från både SHL och Hockeyallsvenskan och har visat att han kan producera på den här nivån. En offensivt skicklig forward som vill vara delaktig, skapa saker med pucken och påverka matcherna framåt", skriver Vimmerby Hockey.

– Hannes har offensiva egenskaper som vi verkligen gillar. Han är skicklig med pucken, har bra blick för spelet och kan skapa både för sig själv och andra. Han har redan gjort mycket hockey på den här nivån och det blir riktigt spännande att följa hans utveckling hos oss, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

"Känner mig taggad"

Den juniorlandslagsmeriterade forwarden gjorde fem poäng på 19 matcher för Nybro den gångna säsongen och i Almtuna blev det tio på 27 matcher.

Året innan gjorde Hellberg 16 poäng på 26 matcher i Nybro.

– Det känns jättebra. Jag har haft en bra dialog med Eric (Karlsson) och känner mig taggad på nästa säsong och att sätta igång på riktigt. Klubben har tagit steg framåt och det ska bli väldigt kul att vara med på resan, säger han.

Han beskriver sig själv som en offensivt skicklig spelare.

– Jag har bra känsla för spelet och kan göra mål, det är mina bästa styrkor. Jag försöker jobba hårt, är envis, rolig och smartare än vad man tror.