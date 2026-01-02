DEBATT: En tendens till plakatpolitik från S i Vimmerby

I Dagens Vimmerby den 28 december framkommer att majoriteten överväger ökad arbetskraftsinvandring som ett svar på den låga arbetslösheten i kommunen.

Samtidigt hör vi på nationell nivå hur Socialdemokraterna hävdar att arbetslösheten i Sverige är för hög och lägger skulden på regeringen. Denna retoriska inkonsekvens avslöjar en tendens till plakatpolitik från S i Vimmerby.

Om ambitionen verkligen är att hitta hållbara lösningar under en lågkonjunktur, bör man i stället sträva efter samarbete med närliggande kommuner som Hultsfred, där arbetslösheten är betydligt högre. Det är genom samarbete och dialog som vi bygger ett starkare Sverige och får fler i arbete.

*

För att attrahera arbetskraft att bosätta sig i Vimmerby av egen vilja, behöver vi utveckla en kommun så attraktiv att inflyttning känns som ett självklart val för arbetssökande. Arbetslöshet är inte bara kostsamt för samhället, utan också en enorm personlig börda för de drabbade.

Därför måste vi satsa kraftigt på utbildningar för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det finns människor som vill byta yrke och som behöver möjligheter till vidareutbildning. Det finns även de som behöver en extra knuff eller tydliga krav för att kunna byta bidrag mot arbete. Samarbeten med näringslivet och tillgång till relevanta utbildningar är avgörande för att hjälpa dem som är redo att ta del av arbetsmarknaden och för att våra lokala företag ska kunna blomstra.

*

Bristen på kompetens är alarmerande, men vi bör i första hand se till att de personer som redan bor i landet får arbete innan vi importerar ytterligare arbetskraft. Vi får inte heller glömma de äldre, vars potential vi moderater lyfte vid det senaste kommunfullmäktigemötet. De ska inte ses som en belastning, utan som en värdefull resurs.

Att erkänna deras färdigheter och vilja att bidra, kan ytterligare berika och stärka vår kommun. Vimmerby behöver därför en framåtblickande strategi, vilket vi avser att lämna in en motion om.

Moderaterna i Vimmerby kommun

Niklas Gustafsson, oppositionsråd