DEBATT: Min plikt att ifrågasätta det Vänsterpartiet lyfter fram

I en intervju med Vänsterpartiet i Dagens Vimmerby, efter att de presenterat sin lista till kommunfullmäktige, väcker deras påstådda framgångar och framtidaprioriteringar en rad frågor.

Som representant för Moderaterna ser jag det som minplikt att belysa och ifrågasätta flera av de punkter som Vänsterpartiet lyfter fram.

För det första, när det gäller arbetsskor: Vänsterpartiet vill införa fria arbetsskor inombarnomsorgen. Här är det viktigt att påpeka att Moderaterna har förespråkat ett skobidrag som skulle gynna alla anställda i kommunen – något som Vänsterpartiet röstade ner. Vi strävar efter att skapa mer rättvisa och likvärdiga förmåner för alla som jobbar i Vimmerby kommun.

I artikeln tar Vänsterpartiet också åt sig äran för att VTT-avtalet nu är avslutat. Det är dock väsentligt att klargöra att detta avtal ursprungligen skrevs för 20 år sedan och löpte ut av sig självt nästa år. Kommunen valde att betala ett års hyra i förskott, men det borde inte generera några politiska poäng, att något löper ut av sig självt.

Vidare, när Vänsterpartiet lovar att erbjuda bättre mat i skolorna – mat som faktiskt äts av eleverna – är det värt att notera att de tidigare röstade nej till ett moderat förslag som syftade till just denna förbättring. Välvilja måste alltid backas upp av konkreta åtgärder.

En central aspekt av Vänsterpartiets ledarskap är bristen på mätbara mål. När de påstår sig ha förbättrat kommunens styrning kan man ifrågasätta huruvida dessa "förbättringar" verkligen är baserade på konkreta resultat eller om de helt enkelt vilar på vaga och otydliga målsättningar utan någon verklig utvärderingsgrund.

För att säkerställa trovärdigheten i kommunens ledarskap är det avgörande att beslutsfattare redovisar klara och transparenta resultat för sina medborgare. Detta är en strävan som Moderaterna alltid kommer att stå bakom.

Niklas Gustafsson

oppositionsråd för Moderaterna

