M HAR SATT SIN LISTA – HAN STÅR ÖVERST

Moderaterna går för en valseger. Nu har man satt sin lista inför valet 2026 och det är Niklas Gustafsson som är partiets kommunalrådskandidat. – Det känns jättebra. Jag är laddad för en valrörelse, säger M-toppen.

Att oppositionsrådet Niklas Gustafsson, som toppade listan även för fyra år sedan, skulle få förnyat förtroende överst är ingen skräll. Niklas Gustafsson hoppade av ordförandeuppdraget i Vimmerbyortens Ryttarförening som ett led i sin kamp för att bli kommunstyrelsens ordförande.

Under torsdagskvällen genomförde Moderaterna sitt årsmöte och höll samtidigt nomineringsstämma. Anders Dahlgren omvaldes enhälligt till ordförande i föreningen och Alfons Ambrosiani fortsätter som vice.

Dessutom togs alltså valsedeln till kommunvalet 2026. Flera nya namn, totalt sju, presenterades på den 25 namn långa valsedeln.

Toppar gör Niklas Gustafsson.

– Det känns jättebra. Jag är laddad för en valrörelse och det är hedrande att få leda Moderaterna i Vimmerby in i en ny valrörelse, säger han.

Listan togs enhälligt av partiets medlemmar.

– Jag har goda förhoppningar. Jag tycker att vi har varit tydliga hela mandatperioden i vad vi tycker i olika frågor. Vill man ha borgerlig politik i Vimmerby är Moderaterna det självklara valet att rösta på. Vi har lämnat in många motioner under mandatperioden och hoppas att våra ståndpunkter är tydliga för väljarna.

Vilka frågor tror du blir viktigast i valrörelsen?

– Kommunen står inför stora utmaningar med alla investeringar, så att hålla nere lånebilden och inte låna för mycket pengar tror jag blir en viktig fråga. Försvarsmakten har ännu inte bestämt sig gällande vindkraftsparken i Locknevi. Det är en stor fråga för de som bor där och hela kommunen påverkas. Den blir också viktig.

Undrar hur mycket C straffas

Niklas Gustafssons målsättning är att ta makten och att han ska bli kommunens mäktigaste politiker efter valet.

– Jag vill se så mycket moderat politik som möjligt.

Är det KD och SD du ser ett samarbete?

– Vi har inte pekat ut något ännu, men det är ett alternativ. Det blir spännande att se hur det går i valet, till exempel för Centerpartiet. Kommer de straffas för att de gått mer vänster ut än vad de brukar göra här i Vimmerby traditionellt sett.

Övriga toppnamn på listan är i tur och ordning Mikaela Sandström, Per-Åke Svensson, Alfons Ambrosiani, Anders Dahlgren, Håkan Nyström och Robin Gustafsson. Den sistnämnde är helt grön i politiken.

– Det är en ung egen företagare som jag träffade på i förra valrörelsen när vi kampanjade. Han var intresserad och jag tog kontakt nu inför det här valet.

Bara två kvinnor topp tio

Bland sina första tio namn har Moderaterna blott två kvinnor. Plats två och plats tio.

– Vi hade gärna önskat fler kvinnor givetvis, men det är som det är. Vi försöker få in fler kvinnor i politiken och har fått in två nya. Det får vi vara glada över.

Hur ser du på er valsedel totalt sett?

– Kul att vi har så många nya namn. Sju av 25 är jättebra. Vi har tappat sju under mandatperioden på grund av att man har flyttat eller avlidit, men nu har vi fyllt på med lika många nya.