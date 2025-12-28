På grund av låga arbetslösheten – majoriteten tittar på arbetskraftsinvandring

Majoriteten tittar nu på om man kan öka arbetskraftsinvandringen till Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

På grund av den låga arbetslösheten i Vimmerby kommun tittar nu majoriteten på att öka arbetskraftsinvandringen. Frågan ska upp på bordet under våren. – Vi har jättelåg arbetslöshet och behöver folk, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Vimmerby kommun har en av länets allra lägsta arbetslösheter. I november månad var den totala arbetslösheten 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med november förra året, då arbetslösheten låg på 6,0 procent.

Sett till antalet personer är 331 av 7 356 invånare i åldern 16 till 65 år inskrivna som arbetssökande.

Den låga arbetslösheten i kombination med behovet av personal inom både kommunen och det privata näringslivet får nu kommunen att titta på nya åtgärder.

En idé den rödgröna majoriteten börjat titta på handlar om nätverket Eures, som är en förkortning för European Employment Services, som är en europeisk portal för rörlighet i arbetslivet.

– Vi hade besök av Arbetsförmedlingen i november och fick då en del statistik. Kalmar kommun var i behov av kockar och då fanns det kockar i Spanien som kunde tänka sig att flytta hit. Det här är något vi ska kolla på. Vi ska boka in i ett möte med den här personen som jobbar med Eures och se hur våra möjligheter ser ut, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Mycket ännu oklart

Det skulle då alltså kunna handla om att öka arbetskraftsinvandringen specifikt till Vimmerby kommun.

– Ja, det kan vara så att vi eventuellt behöver göra det. Vi får se lite. Det är inte omöjligt att det blir så till våren. Vi har jättelåg arbetslöshet och företagen här behöver rekrytera kompetent personal. Vi kan inte heller räkna med att alla som finns inom barnomsorgen vill börja jobba på ett vård- och omsorgsboende. Det kan vi inte räkna med.

Frågan har hittills endast lyfts av den rödgröna majoriteten.

– Vi har inte haft det uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott ännu.

Hur många kan det handla om?

– Så långt har vi inte kommit, men vi behöver folk.

Till vård och omsorg då främst?

– Det kan vara andra tjänster också. Vi har inte kommit så långt ännu, men vi ser att vi behöver titta på alla tänkbara alternativ. Dels för att växa men också för att hitta kompetens.

"För låg" arbetslöshet här

Det finns i dagsläget ingen plan för att styra arbetslösa mot exempelvis vård- och omsorgsyrket.

– Någon uttalad plan har vi inte ännu, men det kommer ett aktivitetskrav nästa sommar som vi måste hantera. Jag tycker att vi har sådan pass spridning i både kommunal verksamhet och bland företagen på de tjänster som kommer ut att det här antagligen är personer som står längre från arbetsmarknaden. Det är ingen quick fix, men vi ska efter mötet med Arbetsförmedlingen försöka sålla ned det här och identifiera vilka åldrar det rör sig om, hur bakgrunden ser ut och hur länge man varit arbetslös. Sedan ska vi jobba med de här grupperna extra mycket.

Men samtidigt konstaterar Kindstrand Ströberg att det är en väldigt låg arbetslöshet i kommunen.

– 4,5 procent är inte särskilt många. Företagen säger ibland att vi har för låg arbetslöshet här i kommunen.