DEBATT: Vi vill stoppa Tidöregeringens kompetensutvisningar

Regeringens cyniska utvisningspolitik slår hårt mot Kalmar län. Från den 1 juni kommer människor som tjänar under medianlönen 33 390 kronor tvingas lämna landet när deras arbetstillstånd dras in. I Kalmar län rör det sig om cirka 180 hårt arbetande människor som inte längre kommer göra skillnad i lokalsamhället. Centerpartiet vill att Tidöregeringen stoppar kompetensutvisningarna.

Idag finns det 11 650 personer med arbetstillstånd i Sverige som tjänar under Tidöregeringens tillåtna gräns, 90 procent av medianlönen. Med regeringens politik kommer alla dessa utvisas. I Kalmar län är det cirka 180 hårt arbetande människor som kommer att tvingas sluta arbeta och lämna landet.

Centerpartiet vill därför att regeringen stoppar lönegolvet på 33 390 kronor. I stället ska kravet att man får lön enligt gällande kollektivavtal eller praxis i branschen man arbetar i ska gälla. Samt att en övergångslösning för spårbytare kommer på plats. Har man följt alla regler ska man inte drabbas retroaktivt. Det är bäst för Sverige. Tidöregeringens lönegolv får negativ effekt på svenska företags konkurrenskraft och svenska kommuner och regioners förmåga att anställa. Konsekvenserna blir ännu större för de människor som bor i Sverige, talar svenska, har anställning men blir av med sina jobb och utvisas. Detta är politik som hämmar tillväxten och hotar välfärden.

Straffa inte folk på grund av deras härkomst, belöna dem i stället för deras arbetsvilja och slit. Lönegolvet slår dessutom väldigt olika över landet. I storstadsregionerna ligger löneläget högre än t.ex. ute på landsbygden. I Region Stockholm ligger snittlönen för en undersköterska drygt 1 500 kr högre än i Region Kalmar län, det innebär att chansen är större för en arbetskraftsinvandrare att få stanna om hen arbetar i Stockholm jämfört med Kalmar län. Detta är ytterligare ett beslut från regeringen som slår hårt mot Landsbygdssverige.

"Inte ensamma om kritiken"

Detta är en cyniskt utformad politik som slår mot personer, inte utifrån vad de gör och bidrar med, utan från vem de är. Regeringens känslostyrda politik påverkar svenska företags konkurrenskraft och svenska kommuner och regioners förmåga att anställa.

Centerpartiet menar att detta är ett dråpslag mot svenska företag, svensk ekonomi och Sverige. Tidöpolitiken slår också hårdare mot regioner där lönerna är lägre och arbetsbristen är större. Politiken slår också hårdare kvinnodominerade yrken där lönerna generellt är lägre. Centerpartiet är inte ensamma om kritiken. Svenska handelskammaren, svenskt näringsliv, företagarna och svenska fackrörelsen tycker detta är en dålig politik.

Detta är dålig politik som slår mot vår gemensamma välfärd och mot människor som gör skillnad i vardagen.

Karin Helmersson (C), regionråd

Emmy Ahlstedt (C), riksdagskandidat