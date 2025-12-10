Centerkvinnorna bjöd in till träff på familjecentralen

Lars Sandberg, Magnus Danlid, Emmy Ahlstedt och Susanne Linder var med vid besöket på familjecentralen. Längst till höger barnhälsovårdssköterskan Marianne Nilsson. Foto: Pressbild

Centerkvinnorna i Vimmerby och Södra Vi bjöd in till en träff på Vimmerby familjecentral nyligen. Partiets riksdagskandidat Emmy Ahlstedt var på besök.

Familjecentralen i Vimmerby är den senaste i länet och har varit igång i drygt två år. Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra vuxna kring barnet.

På familjecentralen finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Man samverkar och erbjuder ett tidigt förebyggande stöd.

Vimmerby kommun har en medarbetare från socialtjänsten på plats på heltid på familjecentralen.

– Familjecentralen är en bra plats där vi tidigt kan fånga upp barn och familjer som behöver stöd och hjälp och mycket tidigare, säger Susanne Linder (C), vice ordförande i socialnämnden i Vimmerby.

Berättade om verksamheten

Riksdagskandidaten Emmy Ahlstedt (C) var med på besöket vid familjecentralen.

– Barnen har rätt till bästa möjliga hälsa. Många unga familjer behöver stöd kring hälsa och levnadsvanor och därför vill Centerpartiet att det ska anställa fler hälsocoacher i länet. Dagens två behöver bli fem – då får vi friskare familjer och mindre belastade barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- och barnhälsovården, säger hon.

Kvällsbesöket inleddes med att Marianne Nilsson, som jobbar som barnhälsovårdssköterska på familjecentralen, berättade om verksamheten som finns.

– Jag är så glad att vi fått till ett så bra samarbete mellan regionen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden – till nytta för våra barn, säger Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.