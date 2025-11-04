HON BLIR NY PARTILEDARE FÖR CENTERPARTIET

Centerpartiet har haft en stökig mandatperiod. Efter partiledaren Anna-Karin Hatts avhopp står det nu klart vem som ska leda partiet in i valet 2026. Det är Elisabeth Thand Ringqvist, 53, som föreslås ta över posten.

Anna-Karin Hatt tillträdde posten som partiledare för Centerpartiet i våras efter att Muharrem Demirok själv valt att lämna posten efter att ha varit hårt kritiserad.

Men Hatt blev inte långvarig.

Efter fem månader på posten som Centerpartiets partiledare meddelade Anna-Karin Hatt att hon avgår i mitten av oktober. Hennes beslut motiverades med det hat och hot som hon blivit utsatt för.

Under tisdagsförmiddagen kom beskedet att Elisabeth Thand Ringqvist, som varit favorit hela vägen, föreslås som ny ledare. Vid en pressträff klockan 10 presenterade valberedningens ordförande Anders Åkesson, som är från Kalmar län, att det är Thand Ringqvist ursprungligen från Frösön i Jämtland, som ska leda laget inför valet 2026.

– Det är vi väldigt glada att kunna göra och i full enighet. Hon har lång erfarenhet av både politik och näringsliv. Hon har funnits med länge och varit flitigt nominerad. Hennes beslutsamhet är omvittnad och känd. Hon personifierar uttrycket "stad och land, hand i hand", säger valberedningens ordförande Anders Åkesson på pressträffen.

Varit vd för Företagarna

Redan 2005 blev Thand Ringqvist kanslichef för Centerpartiet. Hon jobbade som politiskt sakkunnig åt Maud Olofsson efter alliansens valseger 2006.

Hon har också drivit ett flertal företag utanför politiken och bland annat varit vd för Företagarna. Hon lämnade partipolitiken 2010, men valdes in i riksdagen igen 2022. Just nu är hon gruppledare i riksdagen.

– Det är med stor ödmjukhet, glädje och mycket framtidsoptimism som jag har tackat ja till den här nomineringen.

Säger nej till SD

Hon berättade under pressträffen att det tidigt pratades mycket politik hemma vid köksbordet i hennes företagarfamilj. Hennes pappa var aktiv i Centerpartiet.

– Kanske var det därför jag som tonåring var mycket skeptisk till partipolitik. Men efter praktik hos riksdagsledamoten från Jämtland Stina Eliasson och ett flitigt uppvaktande från det legendariska kommunalrådet Pelle Söderberg kandiderade jag till kommunfullmäktige när jag var 19 år gammal, säger Thand Ringqvist.

Hon vill leda Centerpartiet för att få Sverige att fungera är hennes besked. Hon är också tydlig med att en röst på Centerpartiet är en röst för att säga nej till Sverigedemokraterna och byta regering. Men hon vill inte säga att Magdalena Andersson är hennes statsministerkandidat.

– Vi har ingen statsministerkandidat i dag, säger hon.

Elisabeth Thand Ringqvist ska nu väljas på C-stämman i Karlstad den 13 november.

Texten har uppdaterats.