Oppositionsrådet om budgeten: "Lånar av kommande generationer"

Två procent i överskottsmål är för lite. Det anser oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) efter den rödgröna majoritetens budgetförslag. – Vi lånar av kommande generationer, säger han.

Under tisdagen var det dags att ta en rambudget i kommunstyrelsen. Oppositionen kommer återkomma med egna förslag i fullmäktige senare och valde därför att avstå från att delta i beslutet.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lägger en budget som ska ge två procent av skatter och statsbidrag. Det innebär ett överskott på 24,7 miljoner. Under planåren, alltså 2028 till 2030, ska resultatmålet ökas till 2,5 procent.

Det här är för lite, anser oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

– De har pratat om att de har vänt ekonomin, men överskottsmålet är för lågt mot vad Sveriges kommuner och regioner säger att vi ska ligga på med tanke på vilka investeringar vi står inför i Vimmerby kommun.

Hade ni velat se 2,5 procent redan nästa år?

– En upptrappning i alla fall hade vi velat se. 2,25 kanske eller där någonstans. Det behövs för att möta alla investeringar. Vi står inför ett nytt äldreboende, en satsning på AL-skolan och en brandstation i Södra Vi. Detta plus Kastanjen gör att vi står inför flera stora och det är rätt många miljoner. Vi måste självfinansiera det till viss grad om vi ska klara av det här.

"Lånar av kommande generationer"

Niklas Gustafsson (M) säger sig ha förståelse för att det är ett tufft läge.

– Det är inte lätt att få ihop det med så stora äskningar från nämnderna, men SKR rekommenderar att vi ska ligga på fyra procent i överskottsmål med de investeringar vi har. Det här innebär, kan man säga, att vi lånar investeringspengar till driften. Vi lånar av kommande generationer helt enkelt.

Det är ingen valfläskbudget enligt majoriteten. Håller du med?

– Det är ju en rambudget vi ser och det är svårt att peka ut valfläsk i den. Men vi vet inte heller vad den innehåller när det gäller detaljer.

Annons:

"Vet inte vad innehållet säger"

Kommunstyrelseförvaltningen får 9,2 miljoner kronor lägre ram 2027.

– De får precisera vad de tänker dra ned på. Det har vi inte sett ännu och vi får avvakta och se hur de tänker. Det här är ramarna och vi vet inte vad innehållet säger riktigt.

Tillsammans med Kristdemokraterna kommer Moderaterna likt de senaste åren att lägga ett gemensamt budgetförslag.

– Vi kommer med ett eget förslag till kommunfullmäktige och då kommer jag med fler tankar kring deras budget.

Kommer er budget skilja sig mycket?

– Lite grann, vi har lite tankar. Men det återkommer vi med i fullmäktige. Det blir inte helt samma siffror som majoriteten, det kan jag lova.

HÄR kan du läsa majoritetens förslag.