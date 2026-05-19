REPLIK: Kalmar län behöver företrädare som sätter länet först

Karin Helmersson är dyster. Inget är bra nog så länge ”fel” regering sitter vid makten. Den kanske viktigaste frågan sista åren har varit möjligheten för resenärer från Kalmar län att ansluta till stationen i Linköping. En helt avgörande fråga för länet.

När vi äntligen lyckas efter att många av oss slitit hårt så säger Karin Helmersson på senaste mötet med regionstyrelsen ”att vi inte ska vara för glada”. I sin debattartikel menar hon att ”detta duger inte”. Hur kunde det plötsligt bli så dystert? Förklaringen är att Centerpartiet aldrig varit överens över länsgränsen. Centerpartisterna i Östergötland har velat skära av möjligheten för Kalmar läns invånare, jobbpendlare och företagare att kunna ta sig snabbt till Stockholm.

Beskedet om fortsatt anslutning till Linköping är en stor framgång för hela Kalmar län. Det betyder att människor även framöver kan resa vidare mot Stockholm utan krångliga och tidsödande byten. För pendlare, studenter, företag och besöksnäring är detta avgörande.

En sak blir nu tydlig. Detta sker inte tack vare Centerpartiet, utan trots Centerpartiet.

*

Under lång tid har frågan om anslutningen till Linköping präglats av splittring och otydlighet från centerhåll. Samtidigt har regeringen tagit ansvar för att säkra förutsättningarna för fortsatt trafik och investeringar kring Stångådalsbanan. Karin gör allt som står i sin makt för att försöka sudda ut den bilden.

I debattartikeln märks tydligt hur viktigt det är för Karin Helmersson att inte stöta sig med centerpartister i Östergötland. Men för oss andra är prioriteringen enkel. Vi företräder Kalmar län först.

När Kalmar län nu får bättre möjligheter till direkt anslutning mot Stockholm borde fler kunna samlas kring det positiva i stället för att leta nya konflikter. Politik handlar också om att kunna se när något faktiskt blivit bättre för länets invånare.

*

Det betyder inte att allt är färdigt. Stångådalsbanan behöver fortsatt utvecklas och staten måste ta ett större ansvar för infrastrukturen i sydöstra Sverige.

Men att försöka svartmåla ett besked som i praktiken stärker Kalmar läns tillgänglighet riskerar mest att skapa onödig oro.

Kalmar län behöver företrädare som står upp för länets intressen fullt ut, även när det innebär att man måste säga emot sina egna partivänner i andra regioner.

Det borde vara en självklarhet. Även för regionrådet Karin Helmersson (C).

Jimmy Loord (KD)

gruppledare och regionråd