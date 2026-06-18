DEBATT: "Politik handlar om prioriteringar"

När ekonomin blir allt mer ansträngd måste varje skattekrona användas där den gör störst nytta.

För Sverigedemokraterna är det självklart att kommunens kärnverksamheter ska komma först. Skolan, äldreomsorgen och den kommunala servicen är grunden för ett fungerande samhälle och ska därför prioriteras före annat.

Under senare år har Vimmerby kommun stått inför stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt fortsätter behoven att öka inom flera av kommunens viktigaste verksamheter. Det ställer krav på ansvarstagande, långsiktighet och tydliga politiska prioriteringar.

I kommunfullmäktiges budgetdebatt presenterade Sverigedemokraterna en budget som bygger på just dessa principer.

Vi anser att kommunen behöver en stabil ekonomi med tillräckliga marginaler för framtida investeringar och oförutsedda händelser. En ansvarsfull ekonomi är en förutsättning för att kunna värna välfärden även på längre sikt.

Samtidigt är det viktigt att hela kommunen ges möjlighet att utvecklas. Därför fortsätter vi att stå upp för landsbygden och för beslut som tar hänsyn till både tätorten och de mindre orterna.

Vi har också varit tydliga när vi ansett att kommunen valt fel väg. Vi motsatte oss köpet av Strandhagen och ville istället se en utveckling av Kvillgården i Storebro. För oss handlar det om att skapa förutsättningar för service och omsorg i hela kommunen.

På samma sätt stod vi upp för Gullringens skola. En levande landsbygd kräver fungerande skolor, framtidstro och långsiktiga beslut.

Vi står också fast vid det vi gick till val på 2022. Sverigedemokraterna är fortsatt en garant för en vindkraftsfri kommun.

Politik handlar ytterst om att prioritera. Alla önskemål kan inte finansieras samtidigt. Därför måste politiken fokusera på det som är viktigast för kommuninvånarna och använda skattebetalarnas pengar med eftertanke.

Våra prioriteringar är tydliga:

Kunskap och trygghet i skolan.

En värdig ålderdom.

En levande landsbygd.

Ansvar för skattebetalarnas pengar.

Det är så vi bygger ett starkare Vimmerby.



Sverigedemokraterna Vimmerby

Kommunfullmäktigegruppen